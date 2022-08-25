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Богучанская ГЭС расширяет программу выпуска осетров

Главная Экология
Красноярск
13:38 25 Августа 2022
рыба, гэс, река, вода, экология
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Очередная процедура по выпуску в естественную среду мальков осетра, организованная АО «Богучанская ГЭС», состоялась 22 августа в Сухобузимском районе Красноярского края. Партия из 153 199 рыб стала уже восьмой, всего в 2022 году выпущено 2 135 898 рыб. Операции по доставке и выпуску продолжатся в августе и сентябре; всего по согласованию с Росрыболовством в Енисей в текущем году будут выпущены 3,5 млн. мальков, что на 796 тысяч больше, чем было запланировано в начале акции.

Впервые Богучанская ГЭС приняла участие в программе восстановления осетра в августе 2020 года, когда в Енисей были выпущены более 218 тысяч мальков; в августе-октябре 2021 года были выпущены еще 2,7 млн. мальков. Количество мальков и сроки выпуска каждой партии определяли ученые-ихтиологи, которые оценивали состояние кормовой базы и условия для выживания ценных рыб. Каждый выпуск контролирует комиссия специалистов, в которую входят сотрудники Главного бассейнового управления по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов, Енисейского территориального управления Росрыболовства, Росприроднадзора и природоохранной прокуратуры Красноярского края. Сотрудники Богучанской ГЭС сопровождают ценных рыб на всех стадиях отгрузки, транспортировки и выпуска.

Фото: пресс-служба АО «Богучанская ГЭС»

Экология / НОВОСТИ
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