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“РостТех” и Бобровый лог приглашают юных красноярцев в Зеленую школу

Главная Экология
Красноярск
12:02 24 Июня 2022
школа, экология, проект, дети, мусор
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Компания "РостТех" - региональный оператор, совместно с Фанпарком “Бобровый Лог” запускают уникальный образовательный проект для детей от 7 до 13 лет!

4 увлекательных дня, посвященных экологическому воспитанию, эксклюзивные мастер-классы и интересные задания ждут Ваших детей в Зеленой Школе. 

“Проект “Зеленая школа” задумывался, в первую очередь, как развивающий, формирующий основы экологической грамотности и культуры молодого поколения. Также, проект познакомит с принципами раздельного сбора мусора. На протяжении 4 дней с детьми будут заниматься профессионалы своего дела, которые научат и вдохновят на активную деятельность по разделению отходов” - рассказывают в компании “РостТех”.

Ознакомиться с программой можно на странице Зеленой школы

“РостТех” и Бобровый лог приглашают юных красноярцев в Зеленую школу

Обязательная регистрация на участие по ссылке  

Возраст участников: от 7 до 13 лет

Встречаемся ежедневно с 28 июня по 01 июля в 10 утра в Фанпарке “Бобровый Лог”

Участие бесплатное, количество мест ограничено

Дополнительную информацию о проекте можно узнать по телефону 219-05-05, а также в социальных сетях  "РостТех", "Бобровый Лог"

Напомним, в мае более 10 тысяч красноярских школьников прошли обучение экограмотности от компании «РостТех»

По материалам компании “РостТех”

Экология / НОВОСТИ
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