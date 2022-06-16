С заботой о будущем

Июньские праздники «Красноярской рециклинговой компании» прошли среди школьников и студентов. Левобережный оператор поддержал сразу две экологические акции.

В субботу, 11 июня, у мусоровоза, стоявшего на площадке у школы № 108 на улице Тельмана, было весело и шумно. В этот день ребятишки из летнего пришкольного лагеря проходили экологический квест в рамках всероссийского фестиваля «Праздник Эколят – Молодых защитников Природы».

В маршруте квеста было несколько станций, на каждой мальчишки и девчонки узнавали что-то новое об экологических привычках. На станции «КРК» они участвовали в викторине, учились правильно и быстро сортировать мусор, осматривали мусоровоз и расспрашивали водителя об особенностях его работы. Все «эколята» получили на память сувениры – светоотражающие браслеты. И конечно, новые знания, которыми обязательно поделятся с родителями и друзьями: «Нужно брать в магазин свою сумку, чтобы было меньше пластиковых пакетов!», «Бумажные стаканчики нельзя сдавать в макулатуру, на них есть плёнка!», «Из разбитого стекла можно сделать новое, а в земле оно будет лежать миллион лет!»

Особенно ответственные и любознательные даже попросили дать ссылку на список адресов, где установлены специальные сетки для стекла и пластика.

Школа № 108 и левобережный региональный оператор сотрудничают уже второй год: в июне 2021-го сначала вместе провели плоггинг – совместный забег за мусором, а затем в пришкольном летнем лагере прошли экологические уроки, которые посетили более 200 учеников из младших и средних классов.

12 июня мусоровоз «Красноярской рециклинговой компании» можно было увидеть уже на другом мероприятии. В берёзовой роще Академгородка под эгидой «Зеленых выходных» студенты СФУ организовали грандиозную уборку, после которой на полигон силами «КРК» отправилось 800 кг мусора.

«Вместе с ребятами мы собрали шесть мешков мусора: бумагу, пластиковые бутылки, стекло и другой хлам на территории леса. «Красноярская рециклинговая компания» выделила машину, чтобы всё это вывезти. Отмечу, что, по сравнению с прошлым годом, мусора стало намного меньше. А значит, люди стали неравнодушно относиться к экологической ситуации в городе и беречь природу», – рассказала Оксана СУХОЧЕВА, председатель первичной профсоюзной организации студентов СФУ. – Отдельное спасибо левобережному региональному оператору – за ответственный подход и готовность помочь, как в проведении субботника, так и в поддержке экологического фестиваля в Центральном парке».

Экологический фестиваль «Зелёные выходные» - ежегодное эко-мероприятие Сибирского федерального университета, цель которого провести выходные с пользой для экологии города и начать формировать правильные эко-привычки.

В рамках акции в Центральном парке для жителей города прошли экологические мастер-классы и викторины. 11 сборных команд из жителей города, гостей парка, студентов СФУ приняли участие в квесте, где продемонстрировали свои знания в области экологии. Для победы нужно было пройти восемь станций, попутно придумывая собственные «тайные» знаки и угадывая интересные факты об экологической ситуации в мире.

«Дети и молодёжь быстрее и охотнее воспринимают экологическую культуру потребления, потому что им, в отличие от взрослых, не приходится преодолевать ранее сформированные стереотипы и привычки, – отметил директор «Красноярской рециклинговой компании» Дмитрий КУЗНЕЦОВ. – Тем не менее с каждым разом на вопрос, у кого дома сортируется мусор, поднимается всё больше взрослых рук. И по-прежнему к нам поступает много заявок на установку контейнеров для раздельного сбора мусора. Это значит, что всё больше красноярцев готовы заботиться о будущем и менять своё отношение к проблеме мусора и переработке отходов».

Фото: «Красноярская рециклинговая компания»

По материалам «Красноярской рециклинговой компании»