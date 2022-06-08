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РУСАЛ утвердил стратегию обращения с отходами производства

Главная Экология
Красноярск
14:20 8 Июня 2022
предприятие, экология, металлургия, стратегия, производство
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Совет директоров РУСАЛа, одного из крупнейших в мире производителей алюминия, утвердил стратегию обращения с отходами производства до 2030 года. В ее основе – амбициозный для горнодобывающего и металлургического сектора подход «Ноль отходов на захоронение».

Целью Стратегии является дальнейшее сокращение (или даже исключение) образования отходов. Достичь этого предполагается за счёт внедрения наилучших доступных технологий и поэтапный переход на переработку, вторичное использование и реализацию ресурсов. Такой подход должен обеспечить вовлечение к 2030 году в хозяйственный оборот и переработку не менее 95% отходов алюминиевого и кремниевого производства (рост более чем на 20%) и не менее 65% отходов глинозёмного дивизиона (за исключением шлама и вскрышных пород), что составляет рост более чем в 2.5 раза в сравнении с уровнем 2020 года. Экологические программы в политике компании определены приоритетными еще основателем РУСАЛа Олегом Дерипаска.  

Особое внимание в Стратегии уделено безопасной эксплуатации собственных объектов размещения отходов производства (38 объектов по всему миру). По каждому эксплуатируемому и законсервированному объекту будет продолжен экологический мониторинг и до 2025 года выполнена оценка работ по обеспечению надёжного технического состояния, включая плановую рекультивацию шламовых карт.

Кроме того, Стратегия содержит план полного удаления не позднее 2025 года оборудования и отходов, содержащих полихлорированные бифенилы, которые относятся к I классу опасности. Это полностью соответствует Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, принятой в 2001 году.

Уже сегодня более двух третей отходов производства РУСАЛа направляется на переработку (за исключением красного шлама, нефелинового шлама и вскрышных пород) собственными силами компании либо силами авторизованных подрядных организаций. Это создает для компании существенную экономию от снижения захоронения или обеспечивает дополнительный доход.

В частности, на КрАЗе ежегодно более половины отходов направляет на вторичное использование или переработку. Предприятие реализует более 20 видов углесодержащих и металлсодержащих производственных отходов, а также пластиковые бутылки, бумагу, стекло, образовавшиеся в результате раздельного сбора. На территории завода продвигают культуру раздельного сбора и расширяют её инфраструктуру. Сейчас на предприятии установлены 30 контейнеров под пластик, 16 сеток для сбора макулатуры, два контейнера для стеклотары, 10 урн – для отработанных элементов питания.

Комментируя утверждение Стратегии по обращению с отходами РУСАЛа Ирина Бахтина, Директор по устойчивому развитию, сказала: «Всюду, где возможно, РУСАЛ ставит в приоритет сведение к минимуму образования промышленных отходов и обеспечение их возврата в замкнутый экономический цикл – вторичное использование или рециклинг внутри собственного производства либо сбыт в другие индустрии».

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

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