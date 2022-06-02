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На КрАЗе продолжают оснащать газоочистное оборудование системами онлайн-мониторинга выбросов

Главная Экология
Красноярск
11:54 2 Июня 2022
предприятие, металлургия, выбросы, технологии, оборудование, экология
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На Красноярский алюминиевый завод компании РУСАЛ прибыло оборудование для девяти газоочистных установок (ГОУ). Специалисты уже приступили к его установке, таким образом, ещё девять газоочистных установок от корпусов электролиза КрАЗа будут оснащены приборами онлайн-мониторинга для непрерывного анализа и контроля, как за работой газоочистного оборудования, так и за выбросами вредных веществ.
 
Первая система онлайн - мониторинга была установлена в январе 2017 года на газоочистке 5-2. В систему входят датчики отбора проб, которые размещены на трубе, на высоте 37 метров. Система была опробована, доработана, и в апреле 2019 года специалисты установили вторую аналогичную систему мониторинга на ГОУ 5-1.
 
Принцип работы системы прост: проба приходит в газоанализатор, расположенный в модуле, проводится анализ сухой и влажной пробы, компьютер обрабатывает данные, выводит их на монитор, в компьютерную сеть завода. Комплекс оборудования работает с точностью до миллиграмма и по своим техническим характеристикам уникальна. Руководитель проектов подрядной организации, поставляющей и обслуживающей данные системы, Анзор Кунижев рассказал, что технической службой Красноярского алюминиевого завода была поставлена задача по измерению очень низких концентраций фтористого водорода, на уровне 1 млгр. 

На КрАЗе продолжают оснащать газоочистное оборудование системами онлайн-мониторинга выбросов


 
- По факту концентрации ещё ниже, и не каждый газоанализатор сможет измерить их при наличии высокой влажности, но наше оборудование с этой задачей справилось, – сообщает представитель подрядной организации.
 
- Высокоточная система мониторинга промышленных выбросов отслеживает загрязняющие вещества и их концентрацию в газовом потоке. Система не только надёжная, но и удобная — прежде все отборы проб проходили вручную, 2 - 3 сотрудника СПЛ поднимали мобильную лабораторию на точку забора и проводили несколько часов на высоте - рассказывает начальник участка производства фтористых солей и пылегазоулавливающих устройств КрАЗа Андрей Рожнёв.
 
Компания РУСАЛ действует в соответствии с принципами открытости, поэтому у каждого красноярца есть возможность отслеживать показатели завода на сайте краевой информационно-аналитической системы.
 
За последние 10 лет РУСАЛ вложил более 1 млрд долларов в природоохранные мероприятия на своих заводах. Природоохранные проекты КрАЗа реализуют по программе экологической модернизации, которую в 2004 году инициировал основатель РУСАЛа Олег Дерипаска.  За это время на повышение экологической безопасности КрАЗа направлено 395 млн долларов.  

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

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