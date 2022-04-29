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"В шаговой доступности": на правобережье увеличивается количество контейнеров для вторичного сырья

Главная Экология
Красноярск
14:58 29 Апреля 2022
экология, мусор, компания, услуги
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С каждым годом количество мусора, производимого жителями городов, значительно растет. Статистика говорит о том, что пищевые отходы занимают в общей массе — 30%, тогда как бумага и картон — 21%, пластик — 10%, стекло — 7%, металлы — 4, прочее — 28%. Это значит, что в каждом мусорном ведре находится более, чем 42% вторичного сырья. Раздельный сбор позволяет сохранить сырье пригодным для переработки, а в скором времени, с внедрённым и доступным раздельным сбором выкидывать станет практически нечего — всё пойдет в дело.

Так, компания “РостТех” продолжает оснащать контейнерами для РСО площадки правобережья. За начало 2022 года выставлено более десятка оранжевых баков, они установлены в Фанпарке “Бобровый лог”, а также на контейнерных площадках по адресам: Семафорная 201, Щорса 46, Павлова 39, 54 и Юности 37. Напомним, складировать в них можно:

· пластик (ПЭТ, ПНД, ПВД, ПП),

· макулатуру (картон, гофрокартон, газеты, офисная бумага, тетради и т.д.)

· стекло (стеклянные изделия, а также стеклобой)

· металл (черный, цветной, алюминий, жесть)

Вместе с контейнерами, для жителей подготовлены информационные материалы, которые распространяются при помощи управляющих компаний. Такие плакаты размещены на информационных досках домов, охваченных раздельным сбором.

Местные жители рассказывают, иметь такой бак на своей контейнерной площадке очень удобно. “Контейнер для вторсырья в шаговой доступности мотивирует сортировать отходы, даже если ранее ты никогда этим не занимался. Начинаешь читать и узнавать, что перерабатывается, а что придется выбросить в обычный контейнер. Не менее важно и то, что мы знаем, что отходы отправятся на мусоросортировочный комплекс, то есть наши усилия будут не зря” - рассказывает Антонина, жительница правобережья.

Всего компанией “РостТех” выставлено более 340 контейнеров, часть из них - в детских садах и школах правобережья. Найти ближайший к вам контейнер можно на карте 2Гис, просто введите в поисковую строку “контейнер для вторсырья” и перейдите к интересующему району правобережья.

"В шаговой доступности": на правобережье увеличивается количество контейнеров для вторичного сырья

Напомним, компания “РостТех” имеет в единственный в Красноярске мусоросортировочный комплекс, куда поступают отходы с Красноярской правобережной и Железногорской технологических зон. Недавно организация показала, как устроен мусоросортивочный комплекс (ссылка на материал про мск)

Фото: РостТех

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