Красноярцы расширяют круг экологических привычек

В минувшую субботу красноярцы приобщились к международному празднику — День экологических знаний. Он отмечается 15 апреля и его цель — информирование общественности о вопросах экологической безопасности, формирование экологической культуры и воспитание экологически ответственных, осознанных граждан.

16 апреля на базе Национального парка “Красноярские Столбы” прошло увлекательное мероприятие “День экологической грамотности”. Гостей праздника ждали занятные локации:

· лекция “Я Берегу” от преподавателя СибГУ им. М.Ф. Решетнева,

· игра “Экоэстафета” от компании “Термика”

· мастер-класс по созданию стильного и экологичного аксессуара от компании “РостТех”.

По статистике, от 30 до 80% содержимого мусорного ведра приходится на органические отходы. Преподаватель кафедры промышленной экологии, процессов и аппаратов химических производств - Ольга Есякова, рассказала красноярцам как преобразовать пищевые отходы в полезное дело. Кроме этого, дети и взрослые с большим энтузиазмом участвовали в квесте.

“Такие мероприятия помогают в открытии новых горизонтов экологического познания и расширяют круг экологических привычек” - рассказывает преподаватель.

В это время, красноярский экоблогер Мария Тимофеенко рассказывала всем гостям о том, как правильно сортировать мусор. Внимание уделили и опасным отходам: спикер рассказала не только о том, как их распознать, но и о правилах обращения с ними. Проверить свои силы ребята смогли в настольной игре, разработанной компаниями “Термика” и “РостТех”.

В творческой зоне компании “РостТех” гости мероприятия создавали стильные и эксклюзивные аксессуары - шопперы. В ходе всего праздника, участникам помогал и развлекал главный по сортировке - енот Ростик.

“Полученные знания ребята смогут применить на практике как в стенах образовательных учреждений, так и при поддержке родителей организовать раздельный сбор отходов у себя дома. Мы считаем, что формирование экологической культуры подрастающего поколения в окружающих реалиях выходит на первый план и становится приоритетной задачей для нас, ведь именно от этого зависит будущее всей планеты.” - рассказывает врио генерального директора ООО “РостТех” Владимир Потриденный.

Напомним, компания «РостТех» продолжает выставление специальных контейнеров и проведение обучающих уроков в школах и детских садах правобережья. Экоуроки, разработанные «РостТех», получили одобрение Главного управления образования. Оставить заявку на проведение уроков в вашей школе или детском саду можно в соцсети ВКонтакте.

Фото: компания «РостТех»

По материалам компании «РостТех»