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На Красноярском алюминиевом заводе стартовал сезон экскурсий

Главная Экология
Красноярск
15:03 13 Апреля 2022
металлургия, экскурсия, студенты, предприятие, экология
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На Красноярском алюминиевом заводе компании РУСАЛ стартовал сезон промышленных экскурсий. Первыми гостями завода в новом весенне-летнем сезоне стали студенты КГПУ им В.П. Астафьева, будущие преподаватели биологии, химии и географии.
 
Гости посетили электролизное производство, санитарно- промышленную лабораторию, химическую лабораторию, операторскую одной из газоочистных установок. Сотрудники КрАЗа познакомили студентов с технологическими процессами производства алюминия, с методами химического анализа проб металла и с методами исследования воздуха на территории завода и в СЗЗ, рассказали об экологических мероприятиях по снижению нагрузки на окружающую среду.
 
Комплексная экологическая программа на КрАЗе стартовала в 2004 году и велась в два этапа. Основатель РУСАЛ Олег Дерипаска обозначал как самую важную задачу — повышение экологической безопасности алюминиевых заводов. Результатом 16-летней работы стало снижение выбросов предприятия на 38 %, фторидов — на 76 %. По сравнению с 1980 годом, выбросы от алюминиевого завода в Красноярске сократились в 4,5 раза. На реализацию экопрограмм КрАЗа направлено 395 млн долларов. В настоящее время  на КрАЗе реализуют проект "Чистый воздух": внедряют более безопасное сырьё, переходят на экологичные и энергетически эффективные технологии. Самым важным является проект перестройки КрАЗа, который предусматривает замену электролизеров и переход на технологию обожженного анода. По плану перестройки старые корпуса электролиза будут демонтированы, на их месте будут построены новые. Планируется оборудовать их по современной и экологичной технологии РА-550, разработанной инженерами РУСАЛа.  Благодаря перестройке существенно снизится нагрузка на окружающую среду: выбросы 1 и 2 классов опасности бензапирен снизятся на новом производстве до 0, выбросы фторидов сократятся еще на 2/3.

На Красноярском алюминиевом заводе стартовал сезон экскурсий


 
Дмитрий Алякринский, студент педагогического университета, поделился впечатлениями:

– Нам рассказали, что программа перестройки завода рассчитана на семь лет. За это время поменяется оборудование для сохранения экологических норм, снижения фторидов. Мне кажется, это очень важно, особенно снизить уровень формальдегидов в нашей атмосфере, поскольку это сильный канцероген.

Андрей Назаров, директор по персоналу КрАЗа, отметил, что за последние годы на КрАЗе многое было сделано для снижения нагрузки на окружающую среду.

– Мы полностью перевели завод на более современную технологию ЭкоСодерберг, внедрили систему видеомониторинга в корпусах, заменили старую технику на новую. Сейчас мы стоим на пороге перестройки завода. У КрАЗа большая история и большое будущее, нам есть чем гордиться, поэтому мы всегда рады делиться опытом с молодыми специалистами и всегда открыты к диалогу.

Промышленные экскурсии по производственной площадке компании РУСАЛ в Красноярске будут организованы также для студентов, школьников, экоактивистов и других представителей общественности.

Фото: пресс- служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс- службы АО «РУСАЛ Красноярск»

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