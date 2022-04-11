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На Богучанском алюминиевом заводе впервые побывали общественники экологического движения «За чистое небо»

Главная Экология
Красноярск
13:35 11 Апреля 2022
сотрудники, металлургия, предприятие, экологи, работа
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На Богучанском алюминиевом заводе впервые побывали общественники красноярского экологического движения «За чистое небо». Идея встречи возникла во время презентации общественникам перестройки КрАЗа. Участники движения «За чистое небо» попросили на практике показать технологию производства алюминия на новом заводе чтобы понять, что изменится в ближайшие годы на КрАЗе.

На БоАЗе гостей встретил лично генеральный директор завода Андрей Картавцев. Он провел группу общественников по электролизному цеху и литейному отделению, показал работу кранов, замену анодов, газоочистную установку, рассказал об основных принципах работы оборудования и главных особенностях «зеленого» производства.

- Благодаря использованию энергии Богучанской ГЭС, продукция БоАЗа имеет низкий углеродный след. На нашем заводе установлены современные электролизеры типа РА-300Б производительностью 2,4 т алюминия в сутки каждый. Ручной труд минимизирован. Для снижения выбросов в атмосферный воздух здесь применяется «сухая» система очистки газов. Газоочистная установка позволяет улавливать более 99,8% фтористого водорода и твердых фторидов. Кроме того, на БоАЗе используется замкнутая система очистки воды. Производство сертифицировано на соответствие международному стандарту системы экологического менеджмента ISO 14001, - подчеркнул Андрей Картавцев, генеральный директор БоАЗа.

Общественников впечатлило минимальное число людей в корпусах и чистота на производстве.

- Подьезжая к предприятию, мы увидели, что нет никакой задымленности, не коптит. Выбросы вредных веществ в атмосферу практически не заметны. Рабочие места сотрудников вполне чистые, мало запыленные. Приветливое руководство, хорошая организация рабочего процесса, - отметила Татьяна Козориз, представитель общественного движения «За чистое небо», участник визита на БоАЗ.

После посещения промплощадки гостям показали новый микрорайон поселка Таежный, построенный РУСАЛом по соглашению о социально-экономическом сотрудничестве с правительством Красноярского края. Всего в развитие инфраструктуры поселка вложено более 7 млрд рублей. Среди построенных объектов – школа, поликлиника, два детских сада, жилой комплекс из 13 многоквартирных домов. Задачу развивать поселок и местную инфраструктуру параллельно со строительством современного предприятия поставил основатель компании Олег Дерипаска в 2011 году.

- Мне хорошо известна проблема безработицы, особенно остро это ощущается в маленьких деревнях. Мне кажется, что БоАЗ дает близлежащим поселкам надежду на развитие, а самое главное – это стабильная заработная плата. Я своими глазами увидела, что поселок оживает: красивые дома, детские площадки, современная школа и детские сады с бассейном, парк и прочее. Естественно, работы по развитию много, но при этом сделано больше, чем я могла представить, - поделилась впечатлением Ольга Гладина, участник визита группы общественников.

Представители общественного движения «За чистое небо» лично убедились, что РУСАЛ разработал новые электролизеры, позволяющие производить алюминий с минимальной нагрузкой на окружающую среду и активно развивает территорию своей ответственности. На Красноярском алюминиевом заводе будут установлены еще более современные электролизеры, чем сейчас работают на БоАЗе. КрАЗ планируют перестроить к концу 2028 года, а именно – снести половину старых корпусов и построить новые, с электролизерами, потребляющими меньше электроэнергии, но при этом намного более экологичными – с нулевыми выбросами бензапирена и снижением выбросов фторидов на 2/3.

Фото: пресс- служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс- службы АО «РУСАЛ Красноярск»

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