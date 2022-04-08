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Красноярские ученые оценили проект перестройки КрАЗа

Главная Экология
Красноярск
19:00 8 Апреля 2022
общество, модернизация, завод, металлургия, красноярск, в красноярском крае, в россии
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Красноярские ученые приняли участие в стратегической сессии компании РУСАЛ. Главной темой обсуждения стал проект перестройки КрАЗа.  Мероприятие состоялось в СибГУ имени М.Ф. Решетнева.

На стратегическую сессию «Научно-технические аспекты планируемой перестройки КрАЗа» официально зарегистрировалось более 35 ученых из разных вузов и научных институтов Красноярска. Представители компании РУСАЛ презентовали им проект перестройки КрАЗа, который уже вынесен на публичное обсуждение. В преддверии слушаний ученые смогли дать предварительное независимое заключение о проекте и его экологической эффективности.

Ключевым изменением в процессе реконструкции Красноярского алюминиевого завода станет снос половины старых цехов и строительство на их месте двух современных корпусов с энергосберегающей и экологически безопасной технологией.

- Уменьшение коснется прежде всего выбросов первого и второго классов опасности. Например, фторидов от производства в новых корпусах станет попадать в воздух меньше примерно на две трети. А бензапирен там будет сокращен практически до нулевой отметки, - пояснил директор проекта «Совершенствование высокоамперных технологий» Инженерно-технологического центра РУСАЛа Илья Пузанов.

Красноярские ученые обратили внимание, что при переводе половины КрАЗа с технологии «ЭкоСодерберг» на технологию предварительно обожженных анодов выбросы наиболее опасных веществ действительно весомо снизятся, но при этом вырастет объем выбросов оксида углерода. Это вещество четвертого класса опасности. В частности, оценку этому дал заслуженный металлург РФ, доктор химических наук, профессор кафедры металлургии цветных металлов СФУ Петр Поляков.

- Молярная масса оксида углерода (СО) – 0,28 кг/моль, а молярная масса воздуха – 0,29 кг/моль. Поэтому оксид углерода быстро поднимается вверх и никакого вреда не оказывает в приземном слое атмосферного воздуха. Нигде в мире вы не найдете нормирование выбросов СО. Только в нашей стране это вещество учитывается при расчетах воздействия на окружающую среду. Людям можно его не опасаться», - пояснил профессор Поляков.

Увеличивать производительность завода не планируется. После перестройки КрАЗ будет выпускать порядка 1 млн тонн в год, что соответствует объему производства на текущий момент.

- РУСАЛ достаточно давно двигается в сторону экологии, инициативно, добровольно и последовательно переходит на платформу ESG, где самой затратной частью являются расходы на охрану окружающей среды. В части экологии компания делает больше, чем это требует законодательство. Мировые научные светила, которые присутствуют на встрече, задают важные вопросы, которые помогают улучшить проект. И очень здорово, что такому консультированию придают импульс и прибавляют значимости. А публичные слушания дадут еще более серьёзный импульс для улучшения проекта, - заявил эксперт и аудитор по международным стандартам ISO Николай Алпатов.

Особое внимание ученые уделили вопросу утилизации отходов в процессе перестройки и озеленению санитарно-защитной зоны. Экологи РУСАЛа заявили, что 90% отходов отправят не на полигоны, а на переработку, при этом на свободном участке после сноса старых корпусов появится сквер.

 

В завершение сессии ученые оценили экологические цели проекта как достижимые. Принять участие в обсуждении проекта реконструкции КрАЗа, внести свои замечания и предложения может любой желающий. 15 апреля в 18.00 в ДК КрАЗа пройдут общественные слушания. Для регистрации необходимо предъявить паспорт.

Фото: пресс-служба Русал

Экология / НОВОСТИ
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