Представители РУСАЛа обсудили с экоактивистами проектную документацию перестройки КрАЗа

Компания РУСАЛ подготовила и опубликовала проектную документацию масштабного проекта перестройки Красноярского алюминиевого завода. Он предполагает демонтаж половины старых корпусов, построенных еще во времена СССР, и возведение новых цехов с более безопасной, энергосберегающей и экологичной технологией обожжённого анода РА-550. Накануне представители РУСАЛа встретились с экологами-общественниками, чтобы впервые обсудить детали планов по перестройке КрАЗа.



Сегодня уже готов проект и завершена процедура оценки воздействия проекта на окружающую среду, которая подтвердила, что выбросы фторидов на новых производствах снизятся на две трети, а бензапирена – до нуля. Ознакомиться с материалами ОВОС можно на официальном сайте компании. Следующий важный этап проекта – общественные слушания, которые состоятся 15 апреля в 18:00 в ДК КрАЗа по адресу ул.Тельмана, 30 (регистрация с 16:00 при предъявлении паспорта), куда РУСАЛ приглашает прийти красноярцев и поддержать проект перестройки КрАЗа. Масштабный проект перестройки завода нужен Красноярску и важен для экономики, в свое время о таком пути развития отрасли говорил основатель РУСАЛа Олег Дерипаска.



В преддверии общественных слушаний представители РУСАЛа проводят серию встреч с экоактивистами, учёными и другими группами жителей Красноярска, чтобы ответить на все интересующие вопросы и обсудить детали, изложенные в технической документации. Накануне металлурги и экоактивисты встретились в Государственной универсальной научной библиотеке Красноярского края с представителями общественности. По словам Павла Гудовского, члена Общественной палаты Красноярского края, важно, чтобы намеченные планы воплотились в реальность и не остались на бумаге.



- Какие могут быть замечания, когда РУСАЛ планирует на новом производстве сократить выбросы бензапирена до нуля, а по твёрдым фторидам на 2/3. Все отходы от реконструкции планируют утилизировать на месте, перерабатывая их в строительный материал. Считаю, что это будет отличный экологически результативный проект, – прокомментировал Павел Гудовский, - главное теперь его реализовать.

Фото: пресс- служба АО «РУСАЛ Красноярск»

По материалам пресс- службы АО «РУСАЛ Красноярск»