«Зелёную» концепцию внедрят головные офисы En+ и РУСАЛ в 2022 году

«Зеленые» офисы — это рабочее пространство, где внедрены экологически эффективные инженерные решения, сокращающие потребление ресурсов, а все вторсырье отправляется на переработку.

Как рассказывает директор по устойчивому развитию компании РУСАЛ Ирина Бахтина, в среднем за год один человек производит 0,5 т отходов. При этом от 60 до 80% из этого объема составляют вторичные материальные ресурсы, вполне пригодные для дальнейшей переработки.

- Правильно организованные сбор и переработка вторсырья будут способствовать экономии энергоресурсов, - поясняет Ирина Бахтина. – Поможет это и улучшению общей экологической обстановки и качества жизни. Мы хотим, чтобы бережное и ответственное отношение к окружающей среде стало не просто корпоративным принципом, а образом мышления и драйвером каждодневных решений всех наших коллег по команде.

Уже в январе 2022 года в московских офисах компаний появятся специальные контейнеры для раздельного сбора стекла, металла и пластика. В них же можно будет собирать и сложносоставные упаковки типа тетрапак. Кстати, партнёром проекта выступает компания МКМ–Логистика, являющаяся официальным оператором по вывозу и утилизации отходов в Юго-Западном и Западном административных округах столицы.

- Достижение национальных целей по сортировке 100% отходов и снижению захоронения на 50% невозможно без активного участия бизнеса, – отмечает генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев, подчеркивая, что отходы — это ценное вторсырье, которое можно и нужно отправлять на переработку и заново пускать в оборот.

По словам Дениса Буцаева, именно создание устойчивой системы обращения с отходами и переход страны на экономику замкнутого цикла, и есть те самые необходимые условия для успешной реформы обращения с отходами.

- И только вместе — государство, общество, бизнес — мы можем этого достичь, - уверен Денис Буцаев.

Отметим, что компания En+ Group, основанная промышленником Олегом Дерипаска, постоянно совершенствует систему экологического менеджмента. Здесь внедрена и успешно функционирует система экологического менеджмента на основе международного стандарта ISO 14001:2015, которая направлена на рациональное использование природных ресурсов и минимизацию негативного влияния на окружающую среду. Внедрение формата «зелёный офис» станет еще одним шагом к достижению заявленной компанией цели — нулевого баланса выбросов парниковых газов.