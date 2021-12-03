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С начала года в Красноярске закрывается семнадцатая котельная, еще три на очереди

Главная Экология
Красноярск
10:13 3 Декабря 2021
энергетика, котельная, экология, модернизация, оборудование
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Котельная №10 в Октябрьском районе станет семнадцатым неэффективным теплоисточником, закрытым с начала 2021 года в Красноярске. Перевод ее потребителей на Красноярскую ТЭЦ-2 запланирован на 3 декабря. Для переключения еще трех котельных в Советском районе, которые необходимо заместить до конца этого года, у СГК все готово — теперь дело за их собственниками.

Котельная №10, трубу которой хорошо видно с транспортного кольца, соединяющего улицы Маерчака и Калинина, перестанет дымить 3 декабря. Подключенные к ней дома перейдут на теплоснабжение от Красноярской ТЭЦ-2. Все необходимые для этого работы СГК провела заблаговременно, поэтому ограничения теплоснабжения не потребуется. После переключения специалисты откорректируют и дополнительно настроят параметры системы теплоснабжения микрорайона. 

С начала года в Красноярске закрывается семнадцатая котельная, еще три на очереди

В отличие от ТЭЦ-2 котельная не оснащена эффективным газоочистным оборудованием, а ее низкая труба не обеспечивает необходимого рассеивания выбросов: много лет зола оседала рядом с жилыми домами на улице Калинина, на что жаловались местные жители. Лаборатория министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края во время рейдов по этому микрорайону неоднократно находила превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в полтора — три раза. Первоначальный план предполагал вывод котельной из работы в 2023 году, но губернатор Красноярского края Александр Усс поставил энергетикам задачу создать условия для ее досрочного замещения.

Котельная №10 до настоящего времени снабжала теплом 65 зданий, в том числе 16 жилых домов, а также школу, диспансер для больных туберкулезом, офисные, промышленные и торговые помещения. В межотопительный период 2021 года котельная уже приостанавливала свою работу — специалисты организовали временную схему горячего водоснабжения потребителей от ТЭЦ-2. Но для качественного теплоснабжения зданий существующих трубопроводов было недостаточно: объем поступающего в микрорайон теплоносителя было необходимо увеличить.

С начала года в Красноярске закрывается семнадцатая котельная, еще три на очереди

Сибирская генерирующая компания за 9 месяцев 2021 года построила и реконструировала 2270 метров теплосетей для подключения потребителей котельной к теплосетям от ТЭЦ-2. Специалисты монтировали трубопроводы на нескольких участках параллельно: на улице Северо-Енисейская переложили теплосеть с увеличением диаметра, а у транспортной развязки между улицами Калинина и Брянской протянули новую магистраль. Новые коммуникации пересекают реку Кача в двух местах. Для работ у реки энергетикам пришлось привлечь строительный кран грузоподъемностью 80 тонн. Также для обеспечения необходимых параметров температуры и давления в теплосети на улице Калинина СГК построила новый центральный тепловой пункт. Общая стоимость работ по замещению котельной №10 составила более 200 миллионов рублей.

Также энергетики завершают работу по замещению теплоисточников в районе улиц Спандаряна и Дудинская в Советском районе. В ноябре там перестали дымить 8 частных котельных, еще одна — 1 декабря. В соответствии с федеральным проектом «Чистый воздух» до конца 2021 года в Красноярске необходимо закрыть еще 3 малых теплоисточника. Работы СГК по строительству теплосетей ко всем потребителям уже выполнены, теперь дело за собственниками предприятий — до конца года они должны погасить свои кочегарки.

С начала года в Красноярске закрывается семнадцатая котельная, еще три на очереди

В общей сложности для замещения 20 котельных в Красноярске СГК построила и реконструировала в 2021 году 22 км теплосетей, а также 4 центральных и 14 индивидуальных тепловых пунктов. Общая стоимость всех мероприятий по замещению устаревших теплоисточников в этом году в городе — 536 миллионов рублей.

В планах энергетиков на ближайшие 2 года — масштабные работы в Октябрьском районе Красноярска, где необходимо заместить еще пять котельных. Всего федеральным проектом «Чистый воздух» предусмотрено замещение 35 красноярских котельных, 26 из которых уже закрыто. Рассматривается вопрос о расширении этого списка. 

Фото: СГК
По материалам СГК

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