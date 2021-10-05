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РУСАЛ и «ТрансКонтейнер» развивают «зеленую» логистику

Главная Экология
Красноярск
16:03 5 Октября 2021
соглашение, предприятие, производство, экология, металлургия
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РУСАЛ и ПАО «ТрансКонтейнер» (входит в Группу компаний «Дело») интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим в России парком контейнеров и фитинговых платформ, заключили соглашение о намерениях о стратегическом сотрудничестве в целях низкоуглеродного развития в сфере логистики. В церемонии подписания соглашения приняли участие генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин и президент ПАО «ТрансКонтейнер» Александр Исурин.
 
В соответствии с достигнутыми договоренностями, для снижения выбросов парниковых газов компании обязуются совместно разрабатывать и внедрять новые низкоуглеродные технологии при перевозке сырья и алюминиевой продукции.
 
Важнейшим пунктом соглашения стало подтверждение РУСАЛом цели достичь к 2050 году нулевого баланса углеродных выбросов на всех этапах жизненного цикла своей продукции, а к 2030 году не менее, чем на 35 % снизить уровень углеродных выбросов на этапе логистики. Кроме того, РУСАЛ продолжит популяризировать в России низкоуглеродные транспортные технологии, в том числе с применением «зеленого» алюминия, активно участвовать в обсуждении, включая законодательный уровень, вопросов развития инновационных подходов в низкоуглеродной логистике. Принципы экологической ответственности в политике РУСАЛа установил основатель компании Олег Дерипаска.
 
Со своей стороны, ПАО «ТрансКонтейнер» планирует в течение 2022 года разработать методику оценки объема выбросов парниковых газов в рамках осуществляемых перевозок в соответствии с международными требованиями и верифицировать ее у независимого аудитора, а также не позднее 2023 года разработать план сокращения выбросов парниковых газов на перспективу до 2030 года, Кроме того, начиная с 2022 года, ПАО «Трансконтейнер» будет регулярно предоставлять РУСАЛу ежегодную отчетность по мониторингу объема выбросов парниковых газов в рамках осуществленных перевозок.
 
Комментируя подписанное соглашение, генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин отметил: «РУСАЛ в полной мере признает глобальное значение проблемы изменения климата. С 2007 года мы последовательно снижаем углеродный след нашей продукции. Так, уровень прямых удельных и косвенных энергетических выбросов парниковых газов при производстве нашего алюминия бренда ALLOW в 5 раз ниже, чем в среднем по отрасли. При этом в процессе производства первичного алюминия именно на транспортировку приходится порядка 3% всех выбросов парниковых газов, или около 500 кг эквивалента СО2 на тонну алюминия. Соглашение – серьёзный шаг по направлению к достижению нулевого баланса выбросов парниковых газов к 2050 году и важное событие для российской алюминиевой промышленности».

«Группа «Дело» и наши субхолдинги всегда крайне внимательно относятся как глобальным вызовам, которые стоят перед логистической отраслью, так и к конкретным интересам и целям наших клиентов. В случае с этим проектом мы следуем сразу в двух направлениях: не только снижаем углеродный след логистической отрасли, но помогаем каждому из наших клиентов снизить общий объём углеродных выбросов, генерируемых в рамках процессов доставки сырья, производственного оборудования или конечного продукта», – прокомментировал генеральный директор УК «Дело» Игорь Яковенко.

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

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