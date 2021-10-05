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Взяли из Енисея чистую воду, такой и верните. В Красноярске началась реконструкция канализационных очистных сооружений

Главная Экология
Красноярск
12:10 5 Октября 2021
вода, экология, река, коммунальное хозяйство, модернизация
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На первом этапе реализации проекта по сохранению чистоты реки Енисей КрасКом — совместное предприятие СГК, администраций Красноярского края и города Красноярска — построит современный комплекс механической очистки сточной воды.

Рыба — главный контролер 

Повышение эффективности очистки канализационных стоков — главная экологическая задача, которая стоит перед предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства. 

Поскольку река Енисей внесена в список водоемов первой категории Государственного рыбохозяйственного реестра, для красноярского водоканала Роспотребнадзор по некоторым показателям химических свойств очищенной воды утвердил нормативы даже строже, чем для воды питьевой.

Степень очистки отслеживают лаборанты Центра контроля качества воды КрасКом. Но главным контролером работы очистных сооружений предприятия является рыба, которая признала воду, вернувшуюся после очистки в реку Енисей, пригодной для своего обитания. Рыба живет и размножается в этой воде. 

Взяли из Енисея чистую воду, такой и верните. В Красноярске началась реконструкция канализационных очистных сооружений

 

Очистные: перезагрузка

Левобережные канализационные сооружения Красноярска, построенные по стандартам и требованиям конца XX века, нуждаются в обновлении технологии и оборудования, в первую очередь механической очистки: решеток, песколовок, первичных отстойников.

Ежесуточно на очистные сооружения красноярского водоканала поступает 350 тысяч кубометров сточной воды.

Взяли из Енисея чистую воду, такой и верните. В Красноярске началась реконструкция канализационных очистных сооружений

Операторы очистных КрасКом каждый день достают из канализационной воды более двух тысяч килограммов различных твердых бытовых отходов

Вместо изношенных уличных решеток для процеживания воды, с которых крупный мусор собирают вручную, построят новый цех, где этот процесс будет полностью автоматизирован.

Просвет между зубьями на новых заградительных устройствах составит всего 8 мм. Это в два с половиной раза меньше, чем у существующих сейчас, что позволит по максимуму вылавливать бытовые отходы и повысить качество механической очистки. 

Олег Гончеров, генеральный директор КрасКом:

«По своей социальной значимости и объему строительства реконструкция левобережных очистных сооружений станет самым крупным инвестиционным проектом за всю историю красноярского водоканала. Благодаря выполнению этих мероприятий мы обеспечим надежность работы очистных как минимум еще лет на 50, а главное, защитим Енисей от потенциальных техногенных угроз». 

Общая стоимость полной реконструкции левобережных очистных сооружений, по расчетам проектировщиков, составляет 5,6 млрд рублей.

На первом этапе КрасКом инвестирует 554 млн рублей. 

Оборудование для автоматизированного сбора водонерастворимых примесей изготовили по специальному заказу КрасКом на машиностроительных заводах России, Финляндии и Китая. 
Ключевые объекты первого этапа реконструкции левобережных очистных сооружений, которые будут построены в Красноярске до 2022 года: 

  • канализационно-насосная станция подкачки;
  • песколовки I и II очереди;
  • здание решеток, оснащенное современным оборудованием, позволяющим процеживать в сутки до 280 тысяч кубометров поступающих стоков.

Левобережные канализационные сооружения Красноярска, первая очередь которых была сдана в эксплуатацию в 1969 году, ждет масштабная реконструкция.

Взяли из Енисея чистую воду, такой и верните. В Красноярске началась реконструкция канализационных очистных сооружений

Начистоту о нечистотах

Смывая с посуды моющее средство или нажимая на клапан унитазного бачка, жители многоквартирных домов редко задумываются о том, что происходит с грязной водой дальше.

Из квартир и предприятий использованная вода не течет сразу в реку Енисей. Сначала она попадает в канализационные коллекторы, а затем на городские очистные сооружения правого и левого берега, где проходит классическую двухступенчатую очистку: механическую и биологическую. 

С помощью решеток на этапе механической очистки из нее удаляют грубые примеси и крупногабаритный мусор. Операторы на решетках только левобережных очистных каждый день достают из канализационной воды более одной тысячи килограммов различных твердых бытовых отходов. 

Хотя существует целый свод правил о том, что можно и нельзя сливать в систему канализации, в сточных водах находят чуть ли не все содержимое квартир жителей Красноярска. Так что горожане могут внести свой вклад в сохранение чистоты реки Енисей. Для этого достаточно соблюдать простые правила эксплуатации санузла. 

Фото: СГК
По материалам СГК 

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