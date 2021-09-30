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Системы очистки газов и контроля выбросов на КрАЗе высоко оценили представители немецких компаний

Главная Экология
Красноярск
10:23 30 Сентября 2021
германия, гости, визит, металлургия, экология, предприятие
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Представители немецких компаний, работающих в сфере развития технологий очистки воздуха, посетили предприятия Красноярского края для обмена опытом и переговоров о сотрудничестве. Организатором бизнес-миссии выступила Российско-Германская Внешнеторговая палата. В числе предприятий, принимавших делегацию, Красноярский алюминиевый завод компании РУСАЛ.

Гости из Германии посетили корпуса электролиза КрАЗа, где металлурги рассказали о современных технологиях контроля выбросов. Специалисты РУСАЛа также продемонстрировали производство алюминия высокой чистоты: КрАЗ единственный в России завод, выпускающий этот металл. Кроме того, представители немецкой делегации посетили и литейное отделение №1, где производят мелкие, Т-образные и цилиндрические слитки.
 
Более подробно делегаты изучили системы газоудаления и систему управления газоочистных установок. Специалисты КрАЗа рассказали о технологии двухступенчатой очистки газов, внедрённой на предприятии, а также продемонстрировали процесс автоматизированного управления оборудованием. Кроме того, гостей из Германии заинтересовали достижения и планы РУСАЛа по внедрению онлайн-мониторинга выбросов. Такие системы уже установлены на двух газоочистках КрАЗа. Они контролируют четыре основных экологических параметра. В компании намерены продолжить внедрение этой системы контроля и на других газоочистных установках. Комплексную программу экологической модернизации КрАЗа инициировал в 2004 году основатель РУСАЛа Олег Дерипаска, обозначая приоритеты компании в повышении безопасности производства. Программа экомодернизации завода велась в два этапа. Результатом 16-летней работы стало снижение выбросов предприятия на 38 %, фторидов — на 76%. По сравнению с 1980 годом, выбросы от алюминиевого завода в Красноярске сократились в 4,5 раза.
 
В результате встречи представители РУСАЛа и немецких компаний обсудили перспективы взаимодействия в направлении развития промышленных технологий очистки воздуха.

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

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