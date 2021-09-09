9 сентября
Красноярск
погода +18 °C
73.44
 
€ 86.91
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Федор Конюхов станет амбассадором экологического проекта Университета Решетнёва

Главная Экология
Красноярск
09:55 9 Сентября 2021
университет, природа, изучение, путешественник, экология, наука
версия для печати Ico_print

С Красноярском и Университетом Решетнёва знаменитого российского путешественника связывает многолетняя дружба и научное партнерство.  Напомним, в ходе недавней полярной экспедиции, состоявшейся летом 2021 года, Конюхов провел ряд научных экспериментов в рамках исследований института лесных технологий Университета Решетнева. В частности, определялось воздействие на всхожесть семян сибирского кедра факторов  пониженного содержания озона, повышенного воздействия космической радиации, других факторов, присущих среде Северного полюса.

Первые результаты по опытным образцам, которые Конюхов свозил в Арктику, будут высажены осенью 2021 года. 

Федор Конюхов станет амбассадором экологического проекта Университета Решетнёва

Опыт научного сотрудничества будет продолжен. Об этом заявил ректор Университета Решетнева Э.Ш. Акбулатов, выступая накануне на открытии выставки картин и артефактов Федора Конюхова «Федор Конюхов: человек, который может все» в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ.

Э.Ш. Акбулатов, ректор Университета Решетнёва: «В Красноярском крае создан первый научно-климатический образовательный центр. Наш университет является участником этого федерального проекта, который создан в рамках 15 научно-образовательных центров. Цель проекта, о котором мы договорились с Федором Конюховым, это создание карбоновых полигонов и отработка технологий, которые применяются на них. В том числе, рассматривается такая технология, как выращивание кедров, так как есть предположение, что это дерево является очень эффективным поглотителем углерода из атмосферы. В идеале будут создана технология выращивания лесных плантаций, которые смогут «очистить» атмосферу от экологических загрязнений, а также хорошими поглотителями СО2.  Кроме того, эти породы должны быть устойчивыми к усыханию. В связи с изменением климата отмечается усыхание, появились новые вредители, растения гибнут. Возникает вопрос, какими должны быть эти акклиматизированные породы деревьев, чтобы противостоять изменениям. Дерево растет очень долго и, чтобы дерево достигло возраста, когда оно может поглощать СО2 должно пройти 60-80 лет. Крайне важной задачей является определение того, как же сохранить дерево до такого возраста. Отдельный вопрос, а как измерить поглощение СО2 из атмосферы. Российская система верификации не соответствует европейской. Скорее всего, это должны быть спутниковые системы и системы дистанционного зондирования.

Федор Конюхов станет амбассадором экологического проекта Университета Решетнёва

Нам надо получить семена кедра, которые побывали в разных точках земного шара. Для того, чтобы отобрать наиболее устойчивые виды… Мы не можем в лабораторных условиях повторить естественные природные условия. Нам также необходимо сделать так, чтобы проекту доверяли и поэтому мы предложили стать амбассадором проекта Федору Конюхову. Я должен отметить, что проектов может быть много, но нужны такие, которые на самом деле работают. Задача заключается в том, чтобы создать реально действующие компенсационные мероприятия. У нас есть опытный лесхоз, где можно вести исследования устойчивости культур и создания плантаций растений. Кедр очень эффективная порода. Для реализации проекта будут выделены лесные участки для проведения комплексного мониторинга поглощения парниковых газов лесными насаждениями. Также будут созданы пробные плантации культур кедра для оценки поглощения парниковых газов кедровыми лесами.

Федор Конюхов станет амбассадором экологического проекта Университета Решетнёва

Конюхов выразил согласие стать партнером и лицом проекта и оказывать содействие в поиске и акклиматизации семян кедра и других лесных растений из различных  географических зон, что позволит впоследствии из этих семян или черенков создать пробные плантации в рамках карбонового полигона».

#ReshU #sibgu #Reshetnev_University #Минобрнауки  #RGO #русскоегеографическоеобщество #ФедорКонюхов

Фото: Университет Решетнёва
По материалам Университета Решетнёва

Экология / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае начали проверку по факту загрязнения реки Кувай

В Красноярском крае начали проверку по факту загрязнения реки Кувай

8 Сентября 2021 г.
Причиной загрязнения стала хозяйственная деятельность золотодобывающего предприятия
Новости Красноярска: РУСАЛ подготовит отчет об участии в федеральном проекте «Чистый воздух»

РУСАЛ подготовит отчет об участии в федеральном проекте «Чистый воздух»

8 Сентября 2021 г.
Для РУСАЛа снижение выбросов в атмосферу является одним из приоритетов
Новости Красноярска: Банка пороха, бамперы и телевизоры: итоги экоакции 360

Банка пороха, бамперы и телевизоры: итоги экоакции 360

7 Сентября 2021 г.
Это 11 раз, когда EN+ и волонтёры убирались в городах присутствия компании, а также на Байкале
Новости Красноярска: Инспекторы Минэкологии края проверили чистоту воздуха на ТЭЦ-2

Инспекторы Минэкологии края проверили чистоту воздуха на ТЭЦ-2

31 Августа 2021 г.
Жители могли наблюдать тёмный дым из труб ТЭЦ
Новости Красноярска: Норникель продолжает восстанавливать экологию Норильского региона

Норникель продолжает восстанавливать экологию Норильского региона

24 Августа 2021 г.
Компания приступила к активной фазе работ
Новости Красноярска: «Мы хотим играть на улице»: первоклассник попросил у Путина чистого воздуха

«Мы хотим играть на улице»: первоклассник попросил у Путина чистого воздуха

9 Августа 2021 г.
Идею мальчику подсказала мама
Новости компаний
09/09
Федор Конюхов станет амбассадором экологического проекта Университета Решетнёва
08/09
СберЗдоровье определил самые популярные обращения к врачам телемедицины летом в Красноярском крае
07/09
Выгодное кредитование бизнеса
02/09
Новый проект по цифровизации транспорта стартует в Норильске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Жительницу Красноярска будут судить за ранение ребёнка ножницами

Жительницу Красноярска будут судить за ранение ребёнка ножницами

8 Сентября 2021 г.
Жительницу Красноярска напавшую на детей с ножницами будут судить. Громкий случай произошёл в июне этого года. Ж...
Новости Красноярска: Сергей Шойгу выбрал места для новых сибирских городов

Сергей Шойгу выбрал места для новых сибирских городов

6 Сентября 2021 г.
Высокий потенциал у территорий между Красноярском и Братском, у Канска и Лесосибирска
Новости Красноярска: Два грузовика Volvo столкнулись на трассе «Сибирь»

Два грузовика Volvo столкнулись на трассе «Сибирь»

5 Сентября 2021 г.
Погиб один из водителей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru