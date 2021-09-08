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В Красноярском крае начали проверку по факту загрязнения реки Кувай

Главная Экология
Красноярск
22:00 8 Сентября 2021
происшествия, в красноярском крае, экология, прокуратура
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В проверке участвовали Красноярская природоохранная прокуратура и инспекторы Минэкологии края, которые выехали на место и отобрали пробы речной воды.

После обследование местности сотрудники ведомства заявили, что причиной загрязнения стала работа золотодобывающего предприятия – ООО «Сибирские сельские машины». Грязная вода из технологического отстойника загрязняла реку Кувай. Результаты лабораторных исследований и заключений специалистов будут приняты прокуратурой во внимание для дальнейшего разбирательства. Директору организации внесено представление и грозит уголовная ответственность.

В Красноярском крае начали проверку по факту загрязнения реки Кувай



Кроме того, в августе сотрудники краевой прокуратуры и минэкологии осмотрели больше 35 лицензионных участков и установили факты загрязнения ещё 10 водных объектов от работы золотодобывающих компаний. Были взяты пробы воды, в которых нашли превышение по взвешенным веществам, металлам и нефтепродуктам. Все материалы переданы в органы прокуратуры. В отношении юридических лиц организованы проверки, после которых будут приняты меры прокурорского реагирования.

Фото: © Красноярская природоохранная прокуратура

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