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РУСАЛ подготовит отчет об участии в федеральном проекте «Чистый воздух»

Главная Экология
Красноярск
11:45 8 Сентября 2021
экология, металлургия, предприятие, выбросы
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РУСАЛ намерен ежегодно представлять общественности информацию о своем вкладе в обеспечение качества атмосферного воздуха, в том числе участию в федеральном проекте «Чистый воздух».

В Международный день чистого воздуха для голубого неба, 7 сентября, установленный Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН два года тому назад с тем, чтобы обратить внимание жителей планеты на то, что загрязнение атмосферного воздуха непосредственно влияет на качество жизни и здоровье населения, РУСАЛ объявил о своем намерении ежегодно готовить и представлять общественности специальный добровольный отчет об участии компании в реализации федерального проекта «Чистый воздух».

Отчет будет содержать подробную информацию о ходе реализации и достигнутых результатах всех проектов и программ, реализуемых РУСАЛом согласно комплексным планам повышения экологической эффективности, включая объемы инвестиций и освоенных средствах.

Директор РУСАЛа по устойчивому развитию Ирина Бахтина отметила: «В федеральном проекте «Чистый воздух» участвуют три предприятия компании: Красноярский, Братский и Новокузнецкий алюминиевые заводы. Программы по повышению экологической эффективности заводов РУСАЛа включены в комплексные планы Красноярска, Братска и Новокузнецка по снижению выбросов в атмосферный воздух, утвержденные Правительством РФ. В свою очередь, эти планы закрепляются в соглашениях Минприроды России, Росприроднадзора и органов исполнительной власти Красноярского края, Иркутской и Кемеровской областей».

Основные мероприятия, реализуемые РУСАЛом, в том числе, в ходе проекта «Чистый воздух», это внедрение электролиза по технологии «Экологический Содерберг», внедрение технологии применения новой анодной массы с меньшим содержанием вредных веществ, строительство новых и модернизация существующих газоочистных установок, а также целый комплекс иных мероприятий по оптимизации параметров производства.

Важно отметить, что, согласно опубликованному проекту Государственного доклада Министерства природных ресурсов Российской Федерации о состоянии и об охране окружающей среды в Российской Федерации в 2020 году, общий объем выбросов загрязняющих веществ сократился в России на 5% по сравнению с 2019 годом и составил 21,5 млн. тонн. Это значение является минимальным за период наблюдений с 2010 по 2020 годы. И одной из причин снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха стала реализация федерального проекта «Чистый воздух». Например, данные 2020 года о значениях выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в 12 крупных промышленных центрах, включенных в проект «Чистый воздух», показывают снижение объемов выбросов по сравнению с 2019 г. в 6 городах, а наибольшее относительное снижение зафиксировано в Красноярске, где расположено одно из крупнейших предприятий РУСАЛа – Красноярский алюминиевый завод.

Для РУСАЛа снижение выбросов в атмосферу является одним из приоритетов в области защиты окружающей среды, закрепленных в Экологической политике компании. В сравнении с 2008 годом в 2020 году компания сократила выброс загрязняющих веществ более чем на 33%.

Глава Российского экологического общества, заместитель председателя Общественно-делового совета Национального проекта «Экология» Рашид Исмаилов дал инициативе высокую оценку: «Открытость промышленного предприятия сегодня – это признак ответственного отношения к территориям присутствия и обществу. Публичный комплексный отчет РУСАЛА правильная история. Обращаю внимание руководителей предприятий-участников федпроекта «Чистый воздух» на этот кейс и предлагаю присоединиться к инициативе. Также такой подход РУСАЛа положительно сказывается на развитии «экологического» диалога между бизнесом и властью.»

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

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