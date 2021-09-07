Банка пороха, бамперы и телевизоры: итоги экоакции 360

Компания EN+ групп и дивногорские волонтёры собрали 162 мешка мусора вовремя экоакции 360. Стоит отметить, что это уже 11 раз, когда компания и волонтёры проводят уборку в городах, где находятся их главные активы – Иркутск, Братск, Усть-Илимск, Дивногорск, Миасс, Нижний Новгород, а также Байкал.

В Дивногрске акция прошла на смотровой площадке Красноярской ГЭС в районе СНТ «Судоподъемник». Волонтеры, среди которых были сотрудники компании и жители города, очистили от мусора площадку и установили информационный стенд с призывом не оставлять после себя мусор.

Самой интересной находкой была банка с порохом. В Дивногорске много охотников, возможно, начинку для патронов выбросили случайно.

Кроме этого нашли телевизоры, бампер, аптечку, обувь и лампочки Ильича. Весь мусор уместился в два 20-ти тонных грузовика.

В дополнение к уборке на водоемах, в рамках проекта проходил онлайн-экомарафон. Все желающие могли научиться делать личное пространство экологичнее и более осознано относиться к природе. Марафон состоял из четырех чек-листов с полезными заданиями. Один из них разработал для участников Николай Дроздов, легендарный ученый и популярный ведущий.

Всего за время реализации проекта «360» эковолонтерами стали около 148 000 человек. С их помощью было убрано и утилизировано более 4540 т мусора в различных регионах России. В этот раз в акции приняли участие 2 653 волонтеров, которые собрали 1913 мешков общего мусора: 1267 кг стекла, 197,5 кг металла и 651 кг пластика. Это 15 самосвалов.

Усилия En+ Group, основанной промышленником Олегом Дерипаска, по сохранению окружающей среды получают достойную оценку на международном уровне. В августе этого года Проект 360 получил очень значимую награду: премию стран БРИКС по достижению целей по устойчивому развитию 2021 в категории «Чистая вода».

Фото: EN+