7 сентября
Красноярск
73.19
 
€ 86.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Банка пороха, бамперы и телевизоры: итоги экоакции 360

Главная Экология
Красноярск
15:47 7 Сентября 2021
в красноярском крае, мусор
версия для печати Ico_print

Компания EN+ групп и дивногорские волонтёры собрали 162 мешка мусора вовремя экоакции 360. Стоит отметить, что это уже 11 раз, когда компания и волонтёры проводят уборку в городах, где находятся их главные активы – Иркутск, Братск, Усть-Илимск, Дивногорск, Миасс, Нижний Новгород, а также Байкал.

В Дивногрске акция прошла на смотровой площадке Красноярской ГЭС в районе СНТ «Судоподъемник». Волонтеры, среди которых были сотрудники компании и жители города, очистили от мусора площадку и установили информационный стенд с призывом не оставлять после себя мусор.

Самой интересной находкой была банка с порохом. В Дивногорске много охотников, возможно, начинку для патронов выбросили случайно.

Кроме этого нашли телевизоры, бампер, аптечку, обувь и лампочки Ильича. Весь мусор уместился в два 20-ти тонных грузовика.

В дополнение к уборке на водоемах, в рамках проекта проходил онлайн-экомарафон. Все желающие могли научиться делать личное пространство экологичнее и более осознано относиться к природе. Марафон состоял из четырех чек-листов с полезными заданиями. Один из них разработал для участников Николай Дроздов, легендарный ученый и популярный ведущий.

Всего за время реализации проекта «360» эковолонтерами стали около 148 000 человек. С их помощью было убрано и утилизировано более 4540 т мусора в различных регионах России. В этот раз в акции приняли участие 2 653 волонтеров, которые собрали 1913 мешков общего мусора: 1267 кг стекла, 197,5 кг металла и 651 кг пластика. Это 15 самосвалов.

Усилия En+ Group, основанной промышленником Олегом Дерипаска, по сохранению окружающей среды получают достойную оценку на международном уровне. В августе этого года Проект 360 получил очень значимую награду: премию стран БРИКС по достижению целей по устойчивому развитию 2021 в категории «Чистая вода».

Фото: EN+

Экология / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Инспекторы Минэкологии края проверили чистоту воздуха на ТЭЦ-2

Инспекторы Минэкологии края проверили чистоту воздуха на ТЭЦ-2

31 Августа 2021 г.
Жители могли наблюдать тёмный дым из труб ТЭЦ
Новости Красноярска: Норникель продолжает восстанавливать экологию Норильского региона

Норникель продолжает восстанавливать экологию Норильского региона

24 Августа 2021 г.
Компания приступила к активной фазе работ
Новости Красноярска: «Мы хотим играть на улице»: первоклассник попросил у Путина чистого воздуха

«Мы хотим играть на улице»: первоклассник попросил у Путина чистого воздуха

9 Августа 2021 г.
Идею мальчику подсказала мама
Новости Красноярска: На Енисее вновь заметили масляные пятна

На Енисее вновь заметили масляные пятна

5 Августа 2021 г.
Природоохранная прокуратура организовала проверку
Новости Красноярска: Следственный комитет расследует гибель пчёл

Следственный комитет расследует гибель пчёл

5 Августа 2021 г.
За последнее время в Боготольском районе погибли более 200 пчелиных семей
Новости Красноярска: «Норникель» и общественники обсудили планы по улучшению экологии Норильска

«Норникель» и общественники обсудили планы по улучшению экологии Норильска

30 Июля 2021 г.
Представители общественности осмотрели место прошлогоднего разлива нефти
Новости компаний
07/09
Выгодное кредитование бизнеса
02/09
Новый проект по цифровизации транспорта стартует в Норильске
31/08
Сервис доставки продуктов СберМаркет начал работу в Железногорске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Сергей Шойгу выбрал места для новых сибирских городов

Сергей Шойгу выбрал места для новых сибирских городов

6 Сентября 2021 г.
Высокий потенциал у территорий между Красноярском и Братском, у Канска и Лесосибирска
Новости Красноярска: В Красноярске задержали водителя, насмерть сбившего пенсионера на правом берегу

В Красноярске задержали водителя, насмерть сбившего пенсионера на правом берегу

7 Сентября 2021 г.
Им оказался 19-летний юноша
Новости Красноярска: 28 жителей Красноярского края умерли от коронавируса за сутки

28 жителей Красноярского края умерли от коронавируса за сутки

3 Сентября 2021 г.
Вылечили от коронавируса ещё 450 человек
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru