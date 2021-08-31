Инспекторы Минэкологии края проверили чистоту воздуха на ТЭЦ-2

Инспекторы Минэкологии края провели ночное дежурство в зоне Красноярской ТЭЦ-2. Сейчас здесь идёт подготовка к отопительному сезону, поэтому один из отопительных котлов отключили. Второй котёл растопили на полную мощность, чтобы обеспечить подучу горячей воды, поэтому горожане могли наблюдать тёмный дым из трубы ТЭЦ.

Растопка – это стандартный технологический процесс. На ТЭЦ-2 она производится с помощью мазута – отсюда и тёмный цвет дыма. До начала работ, передвижная эколаборатория замерила фоновое качество воздуха. Затем замеры провели во время запуска. Данные были взяты из нескольких точек по 22 веществам.

«Несмотря на то, что оборудование теплоэлектроцентрали работает в соответствии с экологическими требованиями, мы держим руку на пульсе. Инспекторы эконадзора отслеживают запуск котлов в преддверии отопительного сезона. Такая работа проводится ежегодно. Кроме того, в рамках подписанной хартии отборы проб атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне мы проводим регулярно. На сегодня нарушений со стороны компании не зафиксировано», – отмечает заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Юлия Гуменюк

По предварительным данным, показатели таких веществ, как: оксид и диоксид азота, аммиак, сероводород, двуокись серы, углекислый газ, взвешенные вещества, а также стерол, хлорбензол, этилбензол и толуол, – в норме. Результаты по остальным веществам будут известны после лабораторных исследований.

Фото: tgk13.ru