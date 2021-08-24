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Норникель продолжает восстанавливать экологию Норильского региона

Главная Экология
Красноярск
16:51 24 Августа 2021
в красноярском крае, экология
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«Норникель» начал активную фазу очистки земель, загрязнённых в результате разлива в районе ТЭЦ-3 Норильской топливно-энергетической компании в мае 2020 г.

«Экологическая стратегия «Норникеля» предусматривает выход компании на лидирующие позиции по экологической повестке к 2030 г. Рекультивация земель, загрязненных в результате аварии на ТЭЦ-3, — только начало движения к этой цели, часть большой работы. Наша экологическая программа направлена на охрану земельных ресурсов, атмосферного воздуха, водных объектов, сохранение биоразнообразия, увеличение переработки отходов и вовлечение их в повторное использование», – прокомментировал вице-президент по экологии и промышленной безопасности Станислав Селезнёв.

Проект восстановления «Норникель» разработал совместно с АНО «Экотерра». В начале специалисты обследовали пять участков, затронутых аварией: промышленная площадка возле ТЭЦ-3, водоток вблизи и место его впадения в ручей Безымянный, земельные участки береговой зоны (правый и левый берега) ручья Безымянный, реки Далдыкан и реки Амбарной, включая ее протоки, рукава, старицы и сопряженные озера.

Эксперты собрали геологические и климатические данные, изучили гидрологию, животный и растительный мир. После чего создали модель влияния разлива дизельного топлива на экологию.

Согласно проекту рекультивации, следующим шагом станет восстановление плодородного слоя и природной экосистемы. В период с 2021–2022 зону общей площадью почти 900 тысяч кв. метров засеят семенами растений, растущих на территории Заполярья (клевер луговой, тимофеевка луговая и овсяница луговая).

Итогом рекультивации станет восстановление земель до состояния, соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации.

При проведении работ используют как традиционные, так и самые современные научные методы. Например, в рамках Большой норильской экспедиции Сибирского отделения Российской академии наук были начаты полевые испытания опытных образцов препарата для биологической очистки почвы от загрязнения, который разработали в якутском Институте проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской академии наук.

В ближайшие 10 лет «Норникель» планирует завершить очистку территорий и рекультивацию земель в Норильском регионе. В ходе реализации этой программы будут убраны 467 заброшенных зданий и сооружений, более 1,3 млн т отходов производственной деятельности, более 2 млн т мусора и более 600 000 т металлолома. Общий объем инвестиций компании в этот проект составляет 40 млрд руб. на 10 лет.

Фото: Норникель

 
 
 
 
 
 
 
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