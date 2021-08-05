6 августа
Красноярск
погода +16 °C
73.17
 
€ 86.65
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На Енисее вновь заметили масляные пятна

Главная Экология
Красноярск
18:00 5 Августа 2021
загрязнение, енисей, красноярск
версия для печати Ico_print

В Красноярске на участке Енисея в районе улицы Рейдовой, 20 заметили масляные пятна. По данному факту Красноярская природоохранная прокуратура организовала проверку.

Специалисты Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора, Минэкологии края и полицейские осмотрят акваторию реки и подтвердили факт загрязнения. Площадь пятна составила 50 квадратных метров. 

Источник масляных пятен сейчас устанавливается. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, а виновных лиц привлекут к установленной законом ответственности.

Фото: прокуратура Красноярского края

Экология / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Следственный комитет расследует гибель пчёл

Следственный комитет расследует гибель пчёл

5 Августа 2021 г.
За последнее время в Боготольском районе погибли более 200 пчелиных семей
Новости Красноярска: «Норникель» и общественники обсудили планы по улучшению экологии Норильска

«Норникель» и общественники обсудили планы по улучшению экологии Норильска

30 Июля 2021 г.
Представители общественности осмотрели место прошлогоднего разлива нефти
Новости Красноярска: В природном парке «Ергаки» обустроили 600 метров экотроп

В природном парке «Ергаки» обустроили 600 метров экотроп

27 Июля 2021 г.
Для сохранения экологии парка использовали разные настилы
Новости Красноярска: РУСАЛ провёл обсуждение проекта перестройки КрАЗа с общественниками-экологами

РУСАЛ провёл обсуждение проекта перестройки КрАЗа с общественниками-экологами

23 Июля 2021 г.
РУСАЛ планирует перестроить 4 завода в Сибири
Новости Красноярска: En+ Group в одиннадцатый раз проводит волонтерский проект «360»

En+ Group в одиннадцатый раз проводит волонтерский проект «360»

20 Июля 2021 г.
За одиннадцать лет проект прошел путь от корпоративной акции по уборке мусора до масштабного движения
Новости Красноярска: Агрохолдинг «Дары Малиновки» прокомментировал ситуацию с гибелью пчёл в Боготольском районе

Агрохолдинг «Дары Малиновки» прокомментировал ситуацию с гибелью пчёл в Боготольском районе

19 Июля 2021 г.
Напомним, что о массовой гибели пчёл сообщило региональное отделение ОНФ
Новости компаний
05/08
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: для победы над антисемитизмом необходима долгая и системная работа
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ

В Красноярском крае стали чаще травиться алкоголем

5 Августа 2021 г.
Большинство пострадавших были безработными
Новости Красноярска: В Красноярске пропала ещё одна женщина

В Красноярске пропала ещё одна женщина

4 Августа 2021 г.
Женщина пропала две недели назад
Новости Красноярска: В Красноярский край поступило 18 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

В Красноярский край поступило 18 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

3 Августа 2021 г.
Это однокомпонентная вакцина
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru