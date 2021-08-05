На Енисее вновь заметили масляные пятна

В Красноярске на участке Енисея в районе улицы Рейдовой, 20 заметили масляные пятна. По данному факту Красноярская природоохранная прокуратура организовала проверку.

Специалисты Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора, Минэкологии края и полицейские осмотрят акваторию реки и подтвердили факт загрязнения. Площадь пятна составила 50 квадратных метров.

Источник масляных пятен сейчас устанавливается. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, а виновных лиц привлекут к установленной законом ответственности.

Фото: прокуратура Красноярского края