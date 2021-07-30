«Норникель» и общественники обсудили планы по улучшению экологии Норильска

По инициативе «Норникеля» в среду состоялось расширенное заседание Общественной палаты Норильска. Представители общественности, правительства региона, экологи и руководители компании обсудили усилия «Норникеля», направленные на улучшение качества жизни в Норильске.

«Мы планируем регулярные встречи на площадке общественной палаты по мере реализации наших планов. Рассказывая о своих действиях, мы укрепляем отношения не только с инвесторами, но и простыми потребителями, которые высказывают серьезные пожелания к экологическому качеству нашей продукции», – сказал старший вице-президент по устойчивому развитию «Норникеля» Андрей Бугров

До начала обсуждений участники облетели на вертолете район прошлогоднего аварийного разлива нефтепродуктов, побывали на реке Амбарной, где проводилась ликвидация последствий аварии, и смогли оценить эффективность очистки территории и водоемов. Также представители общественности побывали на месте стройки Серного проекта и в демонстрационном зале, в котором представлена концепция важнейшей экологической инициативы «Норникеля».

«Авария на ТЭЦ-3 – это беспрецедентное событие. Всемирный фонд дикой природы следил за местом розлива нефти с самого начала. И с радостью признаём, что спасатели всё сделали правильно. Сегодня, во время облета территории мы увидели, что худшего сценария удалось избежать», – отметил руководитель программы по экологической ответственности бизнеса Всемирного фонда дикой природы России Алексей Книжников.

Старший вице-президент по устойчивому развитию «Норникеля» Андрей Бугров сообщил, что компании в соответствии с принятой в этом году экологической стратегией предстоит гигантская работа в Норильске по шести направлениям: борьбе с изменением климата, очищению воздуха, воды, управлению хвостохранилищами и отходами, рекультивации почвы и поддержанию биоразнообразия.

«Россия в этом году возглавляет Арктический совет. И вот когда был объявлен проект «Чистая Арктика», компания «Норникель» первой откликнулась на него. И уже 2 августа мы здесь, в Норильске, принимаем первый десант волонтеров. Да, конечно, они не вычистят в одночасье весь город или порт Дудинку. Но главная наша задача не в этом. Мы должны показать жителям Арктики стремление привести регион в порядок», – рассказал об «Арктической стратегии Норникеля» председатель правления Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль Андрей Нагибин

Говоря о публичности, Алексей Книжников отметил Белую книгу «Норникеля»:

— «Норникель» взял на себя смелость и опубликовал Белую книгу об уроках аварии на ТЭЦ-3. Из произошедшего можно извлечь много уроков и предотвратить последующие катастрофы. Например, книги стало ясно, что разрушенную после развала СССР систему мерзлотного мониторинга необходимо восстанавливать. И Норильск с помощью компании может стать полигоном для этого. Конечно, вопросы ещё остались, но на них можно ответить во втором издании.

Вице-президент «Норникеля» по экологии Станислав Селезнев рассказал общественности о конкретных мероприятиях компании по очистке воздуха, о планах ликвидировать свалки и перерабатывать мусор. В частности, «Норникель» построит не только заводы по улавливанию и переработке двуокиси серы, но и два комплекса водоочистных сооружений на Надеждинском металлургическом заводе и Норильской обогатительной фабрике, а также пять очистных установок на рудниках.

Во время обсуждения коснулись и одного из острейших вопросов – изменения климата. Арктика теплеет, а значит жилые и промышленные объекты Норильска находятся под угрозой. Станислав Селезнев сообщил общественности, что в связи с этим «Норникель» собирается оборудовать датчиками мониторинга вечномерзлых грунтов более 1 500 зданий в Норильске. Он также добавил, что система будет отслеживать изменения в том числе с помощью скважин и аэрокосмического мониторинга.

Фото: Норникель