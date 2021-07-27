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В природном парке «Ергаки» обустроили 600 метров экотроп

Главная Экология
Красноярск
09:40 27 Июля 2021
красноярск, парк, экология
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На территории парка «Ергаки» продолжают обустройство экологических троп. В этом году их протяжённость увеличилась на 600 метров. 

В зависимости от рельефа местности и сберечь почвенный покров и не повредить уникальные виды растений, специалисты использовали для настилов разные материалы: деревянные дорожки, железные лестницы, щебеночное покрытие с основой из геотекстиля.

Как заявили в руководстве дирекции парка, задачей стояло сохранить уникальный природный ландшафт и обеспечить комфортное путешествие отдыхающим.

Фото: Михаил Вершинин

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