В природном парке «Ергаки» обустроили 600 метров экотроп

На территории парка «Ергаки» продолжают обустройство экологических троп. В этом году их протяжённость увеличилась на 600 метров.

В зависимости от рельефа местности и сберечь почвенный покров и не повредить уникальные виды растений, специалисты использовали для настилов разные материалы: деревянные дорожки, железные лестницы, щебеночное покрытие с основой из геотекстиля.

Как заявили в руководстве дирекции парка, задачей стояло сохранить уникальный природный ландшафт и обеспечить комфортное путешествие отдыхающим.

Фото: Михаил Вершинин