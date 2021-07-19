Агрохолдинг «Дары Малиновки» прокомментировал ситуацию с гибелью пчёл в Боготольском районе

Председатель совета директоров агрохолдинга «Дары Малиновки» Василий Герман прокомментировал ситуацию с гибелью пчёл в Боготольском районе Красноярского края. Напомним, что о массовой гибели пчёл сообщило региональное отделение ОНФ. Фермеры считают, что в этом виноват агрохолдинг Дары Малиновки, не предупредивший об обработке рапсовых полей.

«В современном сельском хозяйстве используются химикаты, которые достаточно безопасны, если соблюдать меры предосторожности: перед обработкой полей пчеловодам не нужно выпускать пчел в течение определенного времени. Чтобы это правильно работало, нужно взаимодействие между пчеловодами и сельхозпроизводителями. Мы, как крупное хозяйство, работающие по законодательству, находимся на месте, у нас есть структура полей, соответственно, мы всех извещаем, в газетах или в районной администрации, о предстоящих обработках, чтобы люди могли подготовиться. Но если пчеловод не зарегистрирован, не взаимодействует с администрацией, то мы не можем эту информацию донести. Соответственно информации, что рядом с нами находятся пчеловоды и ведут деятельности, у нас тоже нет.

Ещё один способ уведомлений – это телефон. Например, в 2020 году пчеловоды заявили о том, что они работают в районе наших полей и мы рассылали им уведомления. В этом году пчеловодов рядом с нашими полями не было зарегистрировано, но мы продолжили, публиковать информацию о проводимых обработках. Мы понимаем, что не все читают газеты, и в целях подстраховки, мы еще работаем на уровне местной администрации.

Если пчеловод занимается бизнесом на пчелах, то эта деятельность подлежит регистрации, и он должен уведомить об этом район и оставить контактные данные, в этом случае, при организации обработок его предупредят. В целом, если мы говорим о правильной работе, которая сведет к нулю или уменьшит подобные инциденты, то здесь необходим какой-то сервис, например, как в МЧС, когда приходят автоматические уведомления на телефон. Но на территории нашего региона такой программы нет», – рассказал Василии Герман.