Красноярский край получит 2 млрд рублей на закупку экологичного общественного транспорта

Правительство России выделит Красноярскому краю более 2 млрд рублей на закупку экологичного электротранспорта и трамваев российского производства, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

Средства выделят в рамках проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». По прогнозам, закупка нового электротранспорта снизит вредные автомобильные выбросы в атмосферу. Для Красноярска это особенно актуально, ведь только в этом году режим «чёрного неба» вводили уже 6 раз. Последний был в эту среду.