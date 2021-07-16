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Красноярский край получит 2 млрд рублей на закупку экологичного общественного транспорта

Главная Экология
Красноярск
10:30 16 Июля 2021
красноярск, транспорт, экология
Фотография © admkrsk.ru
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Правительство России выделит Красноярскому краю более 2 млрд рублей на закупку экологичного электротранспорта и трамваев российского производства, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

Средства выделят в рамках проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». По прогнозам, закупка нового электротранспорта снизит вредные автомобильные выбросы в атмосферу. Для Красноярска это особенно актуально, ведь только в этом году режим «чёрного неба» вводили уже 6 раз. Последний был в эту среду.

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