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КрасКом приступил к работе по сокращению площадей иловых полей очистных сооружений Красноярска

Главная Экология
Красноярск
21:36 8 Июля 2021
красноярск, экология
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На первом этапе технологи и экологи КрасКом разработали технические условия изготовления рекультиванта «Красноярский» на основе обезвоженного и обеззараженного за 25 лет хранения и компостирования осадка и активного ила. В соответствии с техусловиями, которые являются обязательным нормативным документом для получения сертификата на продукцию, на площадках левого и правого берега были выпущены две пробные партии материла по 10 тыс. тонн каждая.

Затем к испытаниям привлекли специалистов «БИФАР-Экология»— единственного в России органа, имеющего государственную аккредитацию на проведение сертификации рекультиванта, являющегося конечным продуктом технологического процесса по обработке осадков сточных вод. Учитывая госаккредитацию, большой опыт и специализацию на работе с очистными сооружениями, закупочная комиссия выбрала «БИФАР-Экология» победителем конкурса на право сертификации рекультиванта, произведенного компанией «КрасКом».

В Москве образцы рекультиванта «Красноярский» исследовали на соответствие требованиям национальных стандартов, технических условий, санитарных правил и норм, других документов, регламентирующих потребительские характеристики и экологические свойства, обеспечивающие безопасность рекультивации или размещении неиспользованной продукции в окружающей среде.

По результатам положительных испытаний обе опытные партии на правобережных и левобережных иловых полях получили Экологические Сертификаты соответствия продукции требованиям государственных стандартов и СанПиН, предъявляемым к материалам для восстановления нарушенных земель или захоронении на полигонах. Каталожный лист продукции рекультивант «Красноярский» зарегистрирован в Центре стандартизации и метрологии г. Красноярск.

В настоящее время совместно с Российской ассоциацией водоснабжения и водоотведения прорабатывается вопрос о порядке проведения государственной экологической экспертизы и подготовке комплекта необходимой документации для получения положительного заключения, а экспериментальная партия инертного материала продолжит храниться на площадках КрасКома для возможных дополнительных изысканий.

— На сертификацию продукта, который остается после обработки осадков, я решился после знакомства в 2019 году на Всероссийском водном конгрессе с положительным опытом наших коллег не только из столичного водоканала, но и Тюмени, Омска, Подольска, Хабаровска и ряда других городов. — рассказывает генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров. — Ведь экологическая задача сократить площади иловых полей стоит перед всеми водоканалами России. Для Красноярска использование рекультиванта «Красноярский» при восстановлении поврежденных земель – тема новая. Поэтому нам важно соблюсти законодательство перед стартом реализации первой сертифицированной партии.

Напомним, что в 2021 году в бюджете КрасКом заложено около одного миллиарда рублей на капремонт действующих и строительство новых коммунальных объектов, а также на выполнение природоохранных мероприятий.

КрасКом приступил к работе по сокращению площадей иловых полей очистных сооружений Красноярска

За период с 2006 по 2020 год КрасКом инвестировал в инженерную инфраструктуру Красноярска 5,5 млрд. рублей, при этом только за последние четыре года было вложено практически половина этой суммы — 2,7 млрд. рублей.

Фото: КрасКом

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