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На Красноярском цементном заводе заплодоносили кедры

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Красноярск
14:19 7 Июля 2021
красноярск, кедр
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Сибирский кедр (или сосна кедровая сибирская) в лесных насаждениях, как правило, начинает приносить плоды в 40 лет и позже, а при регулярном уходе и подкормке удобрениями – в 15-20 лет. На Красноярском цементном заводе деревья были высажены в пятилетнем возрасте в 2008 году, с 2018-го на некоторых из них стали появляться единичные шишки. Сейчас обильно плодоносят все шесть экземпляров.

На Красноярском цементном заводе заплодоносили кедры

«Данная древесная порода очень чувствительна к качеству воздуха. Поэтому считается, что посадка этого вида вблизи крупных промышленных предприятий с повышенной загазованностью или запыленностью воздуха нежелательна. На Красноярском цементном заводе кедрам явно комфортно: они выглядят полностью здоровыми, не имеют пожелтевших хвоинок и даже начали активно размножаться. Это лучше любых датчиков говорит о том, что газоочистные установки предприятия работают в полном соответствии со своими техническими паспортами, обеспечивая высокоэффективную очистку воздуха и сохранение экологического баланса», – подчеркивает управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Владимир Афанасин.

Напомним, в период с 2019-го по 2020-й годы холдинг «Сибирский цемент» завершил на Красноярском цементном заводе ряд инвестиционных проектов, направленных на защиту окружающей среды от воздействия производства. Их общая стоимость составила свыше 800 млн рублей. Реализация проектов, в совокупности с проведением комплекса природоохранных мероприятий, позволила предприятию добиться снижения содержания твердых частиц в отходящих газах вращающихся печей более чем в три раза к уровню 2017 года.

Помимо кедра на заводе растут сосны, ели, березы, а также ивы, клены и вязы. Плодоносят яблони, рябины, кустарники калины и шиповника. Каждый год на внутренней территории и прилегающих к предприятию участках высаживаются новые растения. В этом году ассортимент заводских насаждений пополнился сиренью и спиреей.

Площадь перед заводоуправлением, доступная для посещения всем жителям города, не только озеленяется, но и благоустраивается. Здесь установлены скамейки, качели, вазоны с цветами, оригинальная многоярусная клумба; организована ночная подсветка деревьев и газонов.

Фото: 

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