Финансовый директор En+ Group: «Углеродная нейтральность продукции – это одно из основных требований потребителей»

Не секрет, что на производствах основателя En+ Group/РУСАЛ Олега Дерипаска огромное внимание уделяется экологии. В прошлом году компания объявила, что планирует снизить выбросы углекислого газа на предприятиях на 35% к 2035 году.

«Углеродная нейтральность продукции – это одно из основных требований потребителей. Сейчас мы разрабатываем конкретный план по реализации данных инициатив. Так, в производстве алюминия мы создадим новые производства на существующих площадках, основанные на технологии обожжённых анодов, что значительно снизит углеродный след», – Глава энергетического дивизиона и финансовый директор En+ Group Михаил Хардиков.

В области энергетики компания отводит большую роль ГЭС, поэтому модифицирует их для большей выработки энергии при тех же объёмах воды. Водородные технологии также не остались без внимания. По словам Хардикова, компания рассматривает технологию электролиза воды, как дополнение к уже существующим ГЭС:

«Производство можно устанавливать недалеко от наших ГЭС, чтобы использовать "чистую" энергию. Основными технологическими задачами текущего момента являются вопросы хранения и транспортировки водорода».

«Новая энергия» – именно такое название носит проект компании. На текущем этапе финансирование проекта происходит средствами самой компании. До 2026 года инвестиции в проект составляют 21 млрд рублей, до 2036-го — 46 млрд рублей.

Три ГЭС находятся в активной фазе модернизации:

Братскую ГЭС ждёт замена шести рабочих колёс гидроагрегатов

Красноярскую и Иркутскую – четырёх

«Мы считаем, что Российские ГЭС могут модернизироваться в больших объёмах, чем это делается. Также необходимо включить ГЭС в государственные программы модернизации, на ровне с тепловыми электростанциями», – прокомментировал Хардиков.

О новых серьёзных проектах, связанных с ТЭЦ, по словам Хардикова говорить пока рано. Основные тепловые электростанции En+ Group расположены в Иркутской области и работают от угля. Прежде чем перевести их на экологичные источники энергии, нужно газифицировать область. Поэтому в приоритете у компании уже существующие программы модернизации ТЭЦ.

«Байкальская энергетическая компания продолжает свой основной проект, связанный с экологичностью. Мы внедряем системы мониторинга выбросов на ТЭС, а также занимаемся улучшением качества угля на месторождениях с точки зрения содержания в нем серы. Будем продолжать развивать эти активы с фокусом на снижение углеродного следа», – рассказал о ситуации Хардиков.

Фото: ТАСС