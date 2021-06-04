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Жители края могут сообщить о проблемах об экологических нарушениях на сайте краевого центра мониторинга

Главная Экология
Красноярск
09:45 4 Июня 2021
экология, в красноярском крае
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Теперь сообщить о проблемах с экологией можно на сайте краевого центра мониторинга качества окружающей среды, не совершая никаких телефонных звонков.

Сообщение можно отправить двумя путями – через форму в личном кабинете или оставив комментарий на интерактивной карте.

«Мы стараемся сделать формат сообщений о нарушениях природоохранного законодательства более удобным для жителей края. Также ведётся работа по синхронизации с системами организаций, собирающих данные о фактах нарушений. Мы будем автоматических получать такие сообщения и принимать меры», – рассказала замминистра экологии и рационального природопользования края Юлия Гуменюк.

Чтобы получить доступ к таким возможностям, нужно пройти регистрацию на сайте центра мониторинга. Телефон горячей линии 8800-20-11-116 продолжит работать в прежнем режиме.

Фото: Сергей Филинин/sibdom.ru

Экология / НОВОСТИ
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