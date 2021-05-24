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В Красноярске стартовала экологическая акция «Зеленая волна»

Главная Экология
Красноярск
17:06 24 Мая 2021
благоустройство, город, предприятие, акция
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Сотрудники Красноярского алюминиевого завода вместе с жителями Советского района высадили 45 саженцев яблони, сирени, липы во дворе дома 21 на ул.Весны. Инициативная группа жильцов этого дома обратилась со своим планом по озеленению двора в администрацию Советского района, и заявленное дворовое пространство было включено в план экомарафона. А благодаря поддержке РУСАЛа, состоялось озеленение.

В сентябре 2020 года компания уже озеленила несколько дворов в Советском районе. Этой весной «Зеленая волна» проходит в 10 городах присутствия РУСАЛа с 21 по 26 мая. В Красноярске к акции присоединились более 40 человек.

В Красноярске стартовала экологическая акция «Зеленая волна»

- Компания РУСАЛ традиционно участвует во всех хороших, созидательных делах. Безучастных людей фактически нет, всегда набирается определенный коллектив, это несколько десятков рук, которые с уверенностью и достаточно быстро помогают посадить нам деревья и кусты. Самое главное — разделить некую обязанность, которая ложится на плечи жителей дворов, активных семей, администраций районов, потому что посадить дерево — это лишь первый шаг, за деревьями надо ухаживать, чтобы на протяжении долгих лет они радовали нас своим цветением и скрашивали досуг, — рассказал Валерий Савельев, генеральный директор «РУСАЛ медицинский Центр».

Акция «Зеленая волна» реализуется с 2018 года. За это время волонтеры и неравнодушные жители края высадили почти 3 000 деревьев. Традиции эковолонтерства и благоустройства территорий в регионах присутствия заложил еще основатель компании РУСАЛ Олег Дерипаска.

В Красноярске стартовала экологическая акция «Зеленая волна»

Одноименный грантовый конкурс «Зеленая волна» предлагает управляющим компаниям, некоммерческим организациям и муниципальным учреждениям возможность реализовать свои идеи по озеленению и благоустройству парков, скверов, аллей, бульваров, улиц, дворов и открытых площадок. На реализацию проектов победители получат до 100 тысяч рублей. Прием заявок в этом году уже завершен, и в начале июля будут объявлены победители, чьи экологические инициативы будут реализованы. Подробную информацию о конкурсе можно найти на сайте Центра социальных программ РУСАЛа  (www. fcsp.ru)

Фото: пресс- служба АО «РУСАЛ Красноярск»

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