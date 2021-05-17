«Сиреневый день» в Красноярске отметил первый юбилей

По инициативе Красноярского алюминиевого завода в Красноярске в пятый раз состоялся традиционный «Сиреневый день». В экологической акции по посадке сирени приняли участие десятки горожан. Вместе с партнерами акции – ИД «Комсомольская правда» - Красноярск» и администрацией Советского района – металлурги и жители города высадили 250 кустов венгерской сирени.

Пять лет назад первые аллеи в рамках акции «Сиреневый день» появились в 14 значимых общественных местах Красноярска. За пять лет более тысячи молодых саженцев посажены и цветут во дворах домов Советского района, на территориях школ и детских садов, в Роевом Ручье, в Центральном парке, во дворе роддома №1, у Часовни Параскевы Пятницы, по ул. Пограничников, и многих других территориях. Традиции создания комфортной городской среды в городах, где живут металлурги РУСАЛа, заложил основатель компании Олег Дерипаска.

Основной точкой маршрута «Сиреневого дня» 14 мая стал новый парк в Солнечном микрорайоне. Здесь, на «Солнечной поляне», высажены 100 саженцев, которые следующей весной уже будут радовать жителей микрорайона нежным цветением.

- Места, которые мы выбираем для высадки сирени, определяют сами жители,- рассказал Дмитрий Дмитриев, руководитель администрации Советского района. – Очень важно, чтобы за деревьями было кому ухаживать. Поэтому мы озеленяем скверы, дворы с активным Советом дома, территории школ, детских садов и больниц. Сейчас мы видим, как все, что мы высаживали в прошлые годы, окружено заботой. Сирень подрастает и украшает Советский район.

В маршрут «сиреневого» автомобиля в юбилейный год акции включены и медицинские учреждения. Это Красноярская краевая больница и Красноярская межрайонная клиническая больница №20 имени И.С. Берзона. Во дворах этих больниц в знак признательности труду медперсонала в период пандемии коронавируса высадили 30 саженцев.

- Это решение, поддержанное горожанами,- рассказал генеральный директор «РУСАЛ Медицинский Центр» Валерий Савельев. – Прошлый год показал для нас значимость медицинских работников. Вызов, брошенный коронавирусной инфекцией, помог обратить внимание на действительно важные вещи: ежедневную круглосуточную работу наших медиков. В знак благодарности за их самоотверженный труд мы посадили сиреневые сады. Сюда выходят окна корпусов, и я думаю, эти кусты сирени будут всем повышать настроение.

За два дня акции «Сиреневый день» новые аллеи сирени появились в 18 точках Красноярска. Жители во дворах, персонал учреждений будет не только любоваться сиренью, но и ухаживать за деревцами. Так показывает практика. За пять лет количество горожан, желающих посадить сирень, только растет.