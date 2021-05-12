Красноярские активисты судятся за чистое небо

Экоактивисты требуют признать незаконным бездействие краевых властей в отношении экологической обстановки в городе. Ни хотят сделать это через суд, об этом они заявили в своей группе «За Чистое небо» во вконтаке.

Друзья! Мы занимались этим вопросом целых четыре месяца, и вот начинается новый этап нашей борьбы за чистое небо над Красноярском! Важный и имеющий единицы прецедентов в России! Нами, в лице лидера движения Андрея Сковородникова-Эрлих подается административное иск о признании бездействия органов краевой власти! В частности, губернатора Красноярского края и Министерства экологии, в сфере защиты здоровья жителей Красноярска от неблагоприятного воздействия экологической обстановки. В том числе печально знаменитого режима "Черного неба".

К иску смогут присоединиться все желающие жители края, неравнодушные к экологическим проблемам в регионе. Типовое заявление активисты обещали выложить после принятия первого заявления судом.

Фото: vk.com/clearsky24

