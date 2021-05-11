11 мая
Красноярск
погода +10 °C
74.14
 
€ 89.51
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярские дорожники подняли кучу пыли

Главная Экология
Красноярск
11:25 11 Мая 2021
уборка, красноярск, экология
версия для печати Ico_print

Мэрия города проверила работу подрядчика, ответственного за уборку города. Поводом для этого стало видео, где дорожные рабочие подняли тучу пыли при подметании участка дороги, сообщает пресс-служба мэрии города

Верхний слой асфальта рабочие сняли. И устроили прометание, чтобы уложить новый слой асфальта на чистое место. В результате пыль подняли до небес... – пояснили в мэрии причины грязного действа.

По итогу подрядчик получил штраф за нарушение правил благоустройства. В мэрии объяснили, что перед уборкой пыли, дороги и тротуары обязательно смачивают. Столбы пыли после прохода спецтехники – это серьёзное нарушение.

фото: газета "Наш Красноярский край"

Экология / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В создании экотехнопарка огромный потенциал для развития малого и среднего бизнеса

В создании экотехнопарка огромный потенциал для развития малого и среднего бизнеса

30 Апреля 2021 г.
В крае продолжается мусорная реформа
Новости Красноярска: В красноярском парке Юннатов для детей провели субботник с экскурсией

В красноярском парке Юннатов для детей провели субботник с экскурсией

27 Апреля 2021 г.
Участники формировали экологические привычки
Новости Красноярска: Следить за состоянием экологии в Норильске онлайн сможет любой желающий

Следить за состоянием экологии в Норильске онлайн сможет любой желающий

15 Апреля 2021 г.
В городе создадут систему мониторинга загрязнения атмосферы
Новости Красноярска: «Норникель» презентовал на КЭФ-2021 экологические программы

«Норникель» презентовал на КЭФ-2021 экологические программы

14 Апреля 2021 г.
Компания потратит сотни миллиардов рублей
Новости Красноярска: На Красноярской ТЭЦ-1 началcя демонтаж третьей дымовой трубы

На Красноярской ТЭЦ-1 началcя демонтаж третьей дымовой трубы

13 Апреля 2021 г.
СГК продолжает экологическую модернизацию
Новости Красноярска: Для большегузов закрыт проезд к берегу Енисея в районе улиц Крайняя и переулка Сибирский

Для большегузов закрыт проезд к берегу Енисея в районе улиц Крайняя и переулка Сибирский

12 Апреля 2021 г.
Это сделано ради сохранения природы
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Полуфинальный матч красноярских регбистов будут обслуживать московские арбитры

Полуфинальный матч красноярских регбистов будут обслуживать московские арбитры

9 Мая 2021 г.
«Красный Яр» и «Енисей-СТМ» встретятся завтра
Новости Красноярска: Красноярский Лесопожарный центр получает новую технику

Красноярский Лесопожарный центр получает новую технику

8 Мая 2021 г.
В 2021 году его парк пополнят 80 единиц спецтехники
Новости Красноярска: День Победы в Красноярске отметили торжественным шествием

День Победы в Красноярске отметили торжественным шествием

9 Мая 2021 г.
«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru