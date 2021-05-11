Красноярские дорожники подняли кучу пыли

Мэрия города проверила работу подрядчика, ответственного за уборку города. Поводом для этого стало видео, где дорожные рабочие подняли тучу пыли при подметании участка дороги, сообщает пресс-служба мэрии города

Верхний слой асфальта рабочие сняли. И устроили прометание, чтобы уложить новый слой асфальта на чистое место. В результате пыль подняли до небес... – пояснили в мэрии причины грязного действа.

По итогу подрядчик получил штраф за нарушение правил благоустройства. В мэрии объяснили, что перед уборкой пыли, дороги и тротуары обязательно смачивают. Столбы пыли после прохода спецтехники – это серьёзное нарушение.

фото: газета "Наш Красноярский край"