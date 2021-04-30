В создании экотехнопарка огромный потенциал для развития малого и среднего бизнеса

Такое мнение высказал директор департамента прямых инвестиций Группы «РВМ Капитал» Евгений Алексеев на круглом столе «Инструменты развития инфраструктуры в сфере обращения с ТКО. Опыт Красноярского края», который прошел в Постоянном представительстве Красноярского края в Москве.

«На сегодняшний день в Красноярске мы реализуем малую систему раздельного сбора отходов, установив во дворах сетки для сбора ПЭТ. Как выяснилось на практике, ближайший крупный потребитель этого вторичного материального ресурса (ВМР) оказался в районе Екатеринбурга, на расстоянии 2,5 тысяч километров. Одно дело - везти на такое расстояние небольшие объемы, и совсем другое – транспортировать ВМР в промышленных объемах, которые появятся с открытием мусоросортировочного комплекса. Поэтому в создании экотехнопарка мы видим огромный потенциал для развития даже не малого, а среднего бизнеса, который займется переработкой полученного ВМР», - отметил спикер.

Напомним, что сейчас в Правительстве Красноярского края находится поданная Группой «РВМ Капитал» частная концессионная инициатива на строительство мусоросортировочного комплекса и экотехнопарка в левобережной технологической зоне Красноярска, которые обеспечат сортировку и переработку собираемых отходов в соответствии с целями и задачами Нацпроекта «Экология». Решение по концессии будет принято в ближайшее время.