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В создании экотехнопарка огромный потенциал для развития малого и среднего бизнеса

Главная Экология
Красноярск
12:51 30 Апреля 2021
мусор, экология, технологии, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Такое мнение высказал директор департамента прямых инвестиций Группы «РВМ Капитал» Евгений Алексеев на круглом столе «Инструменты развития инфраструктуры в сфере обращения с ТКО. Опыт Красноярского края», который прошел в Постоянном представительстве Красноярского края в Москве.

«На сегодняшний день в Красноярске мы реализуем малую систему раздельного сбора отходов, установив во дворах сетки для сбора ПЭТ. Как выяснилось на практике, ближайший крупный потребитель этого вторичного материального ресурса (ВМР) оказался в районе Екатеринбурга, на расстоянии 2,5 тысяч километров. Одно дело - везти на такое расстояние небольшие объемы, и совсем другое – транспортировать ВМР в промышленных объемах, которые появятся с открытием мусоросортировочного комплекса. Поэтому в создании экотехнопарка мы видим огромный потенциал для развития даже не малого, а среднего бизнеса, который займется переработкой полученного ВМР», - отметил спикер.

Напомним, что сейчас в Правительстве Красноярского края находится поданная Группой «РВМ Капитал» частная концессионная инициатива на строительство мусоросортировочного комплекса и экотехнопарка в левобережной технологической зоне Красноярска, которые обеспечат сортировку и переработку собираемых отходов в соответствии с целями и задачами Нацпроекта «Экология». Решение по концессии будет принято в ближайшее время.

«Мы предложили свое видение комплексного развития инфраструктуры в сфере обращения с ТКО в крае. Наладив первый этап цепочки – сбор и вывоз отходов, для реализации второго этапа - сортировки и рециклинга – мы предложили по концессии построить мусоросортировочный комплекс и экотехнопарк. Надеемся, что в ближайшем будущем ее согласуем», - сказал Евгений Алексеев.

Экология / НОВОСТИ
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