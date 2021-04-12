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Для большегузов закрыт проезд к берегу Енисея в районе улиц Крайняя и переулка Сибирский

Главная Экология
Красноярск
10:31 12 Апреля 2021
грузовики, запрет, пдд, красноярск, экология
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В администрации Красноярска предупредили о новой схеме движения для большегрузов на правобережье. Теперь тяжелой технике запрещено подъезжать к берегу Енисея в районе улиц Крайняя и переулка Сибирский. Это сделано ради сохранения природы, чтобы не спровоцировать утечку нефтепродуктов.

«Тяжелые машины не смогут проезжать в районе Октябрьского моста к земельным участкам АО «КНП». Это поможет исключить возможные разрушения инженерных сооружений предприятия, которые могут привести к выходу нефтепродуктов и загрязненных грунтовых вод в бассейн реки Енисей», - пояснили в пресс-службе городской администрации.

По берегу Енисея появятся знаки «Движение грузовых автомобилей запрещено». Ограничение распространяется на съезд с ул. Крайней в районе дома № 2а, а также на съезд с пер. Сибирский в районе здания № 5. Новая схема вводится на постоянной основе.

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