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КЭФ-2021 посвятит часть программы экологии

Главная Экология
Красноярск
11:23 5 Апреля 2021
форум, обсуждение, экология, сибирь
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Одной из важных тем предстоящего Красноярского экономического форума-2021 станет экология. А вернее ее состояние «в постпандемическом мире».

Тему эксперты будут рассматривать в разрезе ситуации, которая наблюдается в регионах Сибирского федерального округа. Помимо этого, будут презентованы лучшие региональные практики по формированию экологически безопасной и комфортной среды для жизни. Также участники дискуссии поделятся опытом реализации нацпроекта «Экология», а также акцентируют приоритетные задачи в ходе реализации этого нацпроекта.

Особое внимание будет уделено текущим результатам и барьерам в реализации федерального проекта «Чистый воздух» в СФО, эффективному взаимодействию промышленных компаний с местными сообществами по экологической повестке.

Состав экспертов уже известен. Они представляют Всемирный фонд дикой природы, Российское геологическое общество, крупнейшие промышленные компании, ведущие деятельность на территории сибирских регионов, плюс ученые ведущих российских и международных научных центров, специализирующихся на вопросах экологии, а также представители профильных федеральных и региональных органов власти.

Как рассказали организаторы Красноярского экономического форума, одним из ключевых интеллектуальных партнеров трека станет общероссийская общественная организация по охране и защите природных ресурсов «Российское экологическое общество». По мнению председателя «Российского экологического общества», заместителя председателя общественно-делового совета Национального проекта «Экология» Рашида Исмаилова для сибирских регионов экологические факторы, формирующие качество жизни населения, являются крайне важной темой.

«Сегодня мы видим усиление государственной экологической политики и растущий запрос общества на экологическую ответственность – всё это влияет на реализацию экологической политики в регионах. Мы запланировали откровенные дискуссии с ведущими участниками федеральных проектов, представителями власти и экспертами. В рамках КЭФ мы формируем диалоговую площадку по самым значимым вопросам экологии в Сибири. Надеюсь, что результатом нашей работы станет качественный итоговый документ с экспертными позициями», – отметил Рашид Исмаилов.

14 апреля состоится онлайн-заседание экспертно-консультативного совета по экологии межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) о повышение энергоэффективности как инструмента низкоуглеродного развития экономики.

В этот же день на круглом столе, организованном Сибирским федеральным университетом, участники форума обсудят роль углеродных полигонов Восточной Сибири в мониторинге национального углеродного баланса, а также перспективные форматы сотрудничества государства, науки и бизнеса для соответствия России глобальной постуглеродной повестке.

Добавит веса теме и онлайн-экспертная дискуссия «Индекс ESG. Ответственное инвестирование в будущее», где будут подняты вопросы влияния нефинансовых показателей на развитие бизнеса. Индекс ESG рассказывает инвесторам о стратегии компании, условиях труда сотрудников и том, как предприятие заботится об экологии. В последние годы этот показатель стал одним из ключевых для потенциальных инвесторов. Участники дискуссии рассмотрят практику внедрения ESG-подхода в корпоративное управление и систему внутренних коммуникаций компаний.

Напомним, Красноярский экономический форум-2021 пройдет с 12 по 16 апреля. События форума будут транслироваться на сайте КЭФ21.РФ. Для участия в онлайн-мероприятиях форума необходимо пройти регистрацию.

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