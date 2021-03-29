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Александр Усс поблагодарил директора полигона «Серебристый» за отказ от ввоза ядохимикатов

Главная Экология
Красноярск
21:20 29 Марта 2021
губернатор, общество, происшествия, красноярск, экология
Автор: Sibnovosti.ru
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Губернатор Красноярского края Александр Усс на своей странице в Instagram поблагодарил генерального директора «Зеленого города» Елену Чернявскую. Слова благодарности прозвучали за отказ от ввоза ядохимикатов на принадлежащий компании полигон «Серебристый» под Красноярском.

«Вопросы экологии и безопасности людей в Красноярском крае — мои безусловные приоритеты. Они всегда будут у меня на контроле», — сделал вывод Александр Усс.

Напомним, что красноярское предприятие «Зеленый город» выиграло тендер на хранение пестицидов на полигоне «Серебристый», рядом с Кузнецовским плато. В город планировали поставить 900 тонн селитры из Амурской области. Губернатор поручил проверить контракт о захоронении ядохимикатов на полигоне «Серебристый» в Красноярске.

Экология / НОВОСТИ
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