Александр Усс поблагодарил директора полигона «Серебристый» за отказ от ввоза ядохимикатов

Губернатор Красноярского края Александр Усс на своей странице в Instagram поблагодарил генерального директора «Зеленого города» Елену Чернявскую. Слова благодарности прозвучали за отказ от ввоза ядохимикатов на принадлежащий компании полигон «Серебристый» под Красноярском.

«Вопросы экологии и безопасности людей в Красноярском крае — мои безусловные приоритеты. Они всегда будут у меня на контроле», — сделал вывод Александр Усс.

Напомним, что красноярское предприятие «Зеленый город» выиграло тендер на хранение пестицидов на полигоне «Серебристый», рядом с Кузнецовским плато. В город планировали поставить 900 тонн селитры из Амурской области. Губернатор поручил проверить контракт о захоронении ядохимикатов на полигоне «Серебристый» в Красноярске.