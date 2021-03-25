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В Красноярске могут создать единую систему мониторинга за состоянием воздуха

Главная Экология
Красноярск
20:11 25 Марта 2021
модернизация, город, оборудование, воздух, проверка
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске могут создать единую систему мониторинга за состоянием атмосферы. Об этом говорили на круглом столе, где присутствовали представители власти, бизнеса и общественности.

Несмотря на абсолютно разные, независимые и самодостаточные системы мониторинга, результаты по большому счету одинаковые. Так, например, используя разные подходы и методы наблюдения, все системы по итогам 2020 года зафиксировали, что зимой ситуация в атмосферном воздухе Красноярска намного хуже, чем летом. Об этом говорят и общественники, и наука, и власти.

Еще один тренд – снижение выбросов в атмосферный воздух в населенных пунктах края. По словам министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Павла Борзых, с 2015 по 2019 год выбросы на территории региона сократились на 8,3 %.

Чиновник рассказал, что в 2020 году по сравнению с 2019 годом среднегодовые концентрации по 15 из 22 показателей снизились, а случаев экстремального загрязнения не было ни разу.

Данные министерства подтверждают и независимые эксперты. Кроме того, они детализировали карту загрязнения атмосферы в самом краевом центре. Как рассказал основатель экологического проекта «Красноярск. Небо» Игорь Шпехт, на улице Железнодорожников, например, наблюдаются наибольшие уровни загрязнения в приземном слое. Решение проблемы – переход малых предприятий и гаражного сектора на более экологичные источники отопления.

В итоге участники круглого стола решили, что объединение систем мониторинга скажется на ситуации с контролем только в лучшую сторону.

«Такой подход позволит не только объективнее информировать общественность о состоянии окружающей среды, но и полнее видеть картину загрязнения, искать и актуализировать источники загрязнения», - резюмировал Борзых.

Экология / НОВОСТИ
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