В министерстве экологии Красноярского края расширили список предприятий особого надзора

Реестр пополнился организациями, расположенными недалеко от жилых домов, а также хозяйствующими субъектами, на работу которых чаще всего жаловались люди. В обновленный перечень вошли 164 предприятия, ранее в нем состояли 117.

Попавшие в этот список обязаны отчитываться в министерство о мероприятиях по снижению нагрузки на атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ).

Проверки на таких предприятиях при НМУ проводятся в первую очередь: инспекторы смотрят на наличие плана мероприятий по сокращению выбросов и его выполнение, проводят отборы проб атмосферного воздуха.

Министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых замечает, что у многих организаций из списка появляется дополнительный стимул соблюдать требования: