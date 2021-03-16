В министерстве экологии Красноярского края расширили список предприятий особого надзора

Реестр пополнился организациями, расположенными недалеко от жилых домов, а также хозяйствующими субъектами, на работу которых чаще всего жаловались люди. В обновленный перечень вошли 164 предприятия, ранее в нем состояли 117.
Попавшие в этот список обязаны отчитываться в министерство о мероприятиях по снижению нагрузки на атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ).
Проверки на таких предприятиях при НМУ проводятся в первую очередь: инспекторы смотрят на наличие плана мероприятий по сокращению выбросов и его выполнение, проводят отборы проб атмосферного воздуха.
Министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых замечает, что у многих организаций из списка появляется дополнительный стимул соблюдать требования:
«При актуализации списка мы учитывали положительный опыт организаций, которые добросовестно и ответственно относятся к экологии нашего города. Те, кто выполнял требования природоохранного законодательства, своевременно устранял замечания или ликвидировал источник загрязнения воздуха, были исключены из данного перечня».