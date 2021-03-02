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РУСАЛ вошел в ТОП-10 рейтинга экологической ответственности Forbes

Главная Экология
Красноярск
12:11 2 Марта 2021
рейтинг, металлургия, предприятие, экология
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Компания РУСАЛ заняла 10-ю строчку рейтинга самых экологичных компаний России, составленного изданием Forbes. Первая десятка рейтинга представлена российскими компаниями пищевой промышленности, финансового сектора, ритейла, энергетики, цветной металлургии.

Как сообщается на сайте Forbes, такой рейтинг составлен впервые. Он основан на методологии, которую используют американская редакция Forbes и инвесткомпания Just Capital при составлении рейтинга Just 100 среди компаний Соединенных Штатов.

Метрики для рейтинга экологичных компаний в России были разделены на четыре группы с одинаковым весом 25%: «Снижение вреда», «Экологическая политика», «Использование ресурсов» и «Экспертная оценка». Компании были разделены по отраслям, внутри которых и проводилось сравнение.

«Ключевым источником энергии для заводов компании являются ГЭС — в 2019-м гидроэнергетика закрыла 98,3% потребности в энергии. Это помогает UC Rusal производить алюминий под брендом ALLOW с низким «углеродным следом». В 2019 году UC Rusal получил от синдиката банков $1 млрд предэкспортного финансирования — процентная ставка привязана к экологическим показателям компании», – сообщается на сайте Forbes.

Рейтинг экологической ответственности Forbes стал отражением положительных результатов долгосрочных программ экологической модернизации производств, которые были запущены основателем компании и общественным деятелем Олегом Дерипаска. Так, экологическая модернизация Красноярского алюминиевого завода ведется с 2004 года, за это время снижение выбросов составило 38%, фторидов – на 76%. На заводе построены 19 сухих газоочистки, электролизное производство переведено на наилучшую доступную технологию «ЭкоСодерберг». В 2020 году КрАЗ перешел на применение экологичного пека в подштыревой анодной массе, что позволило добиться существенного снижения выбросов по бензапирену. В рамках федерального проекта «Чистый воздух» до 2025 года объем вложений в экологическую модернизацию на КрАЗе достигнет 1,5 млрд рублей.  Это позволит предприятию снизить суммарные выбросы еще на 10,2%.

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