В 2021 году Сибирская генерирующая компания в Красноярске заместит 20 малых котельных

Привет из эпохи Хрущева и Гагарина

Пять из 20 замещаемых котельных находятся в Старой Покровке — микрорайоне, который застроен преимущественно частными домами. Двенадцать теплоисточников располагаются на соседних улицах Спандаряна и Дудинской. Рядом и еще одна котельная: она стоит внизу, у Караульной горы, в Косом переулке, это тоже одноэтажный Красноярск. Две оставшиеся котельные находятся в других концах города — на Базаихе и на улице Маерчака.



Большинство этих теплоисточников построены еще в 1960-х годах. Есть и те, что моложе, но технология производства тепла там почти такая же. Их обслуживают кочегары, причем труд преимущественно ручной. Они засыпают уголь в печи, сами же потом сбивают образовавшийся шлак и в ведрах выносят его к месту хранения.



Потом отходы производства на грузовиках увозят на золохранилища за город. В морозы за 12-часовую смену можно сжечь до тонны угля и сбить потом около 120 килограммов шлака, рассказывает специалист с котельной №10 Ирина Паятелева.



Фабрики нет, котельная осталась

Самая технически оснащенная из покровских котельных — это котельная №9 на улице Диксона, она осталась от закрывшейся в 2000-х годах трикотажной фабрики. Тепловая нагрузка здесь выше, чем у соседних котельных — 1,5 гигакалории в час. Рабочий цикл частично автоматизирован: уголь в топки поступает по механизму подачи.



У котельной №9 есть свои фильтры для дыма — установленные еще в 1980-х годах батарейные циклоноуловители. На соседних замещаемых теплоисточниках никаких очистных устройств нет.



К котельной бывшей трикотажной фабрики сейчас подключены десять объектов. Тепло от него получают школа, детский сад, медицинский центр, административное здание МЧС и шесть малых предприятий. Так что потребителей совсем немного, а у остальных теплоисточников, которые закроют в 2021 году, их и того меньше.



Котельная №4 (улица Гагарина, 48) дает тепло восьми объектам, котельная №7 (улица Степана Разина, 39) — трем, котельная №10 (улица Гагарина, 94) — двум, а все остальные работают ради одного конкретного предприятия: склада, мастерской или небольшого производства.



Опасные выбросы из низких труб

Живущие или работающие рядом с котельными люди такому соседству не рады. Особенно это касается самой крупной из них — на улице Диксона. Владельцы предприятий, что находятся поблизости, даже сделали стену между своими помещениями и теплоисточником: хоть какая-то защита от угольной пыли и сажи.



Дымовая труба у котельной №9 невысокая — всего 30 метров. Но опять же на остальных объектах эти сооружения еще ниже, обычно около 20 метров. У котельной №10 на Гагарина труба всего 11,5 метра, это в полтора раза меньше, чем высота обычной пятиэтажки-хрущевки. Выбросы из них оседают прямо в жилой зоне.



Работа котельных создает очевидный дискомфорт уже для гораздо большего числа людей, чем было несколько десятилетий назад. Потому что, например, в 2010-х годах рядом со Cтарой Покровкой вырос новый микрорайон Покровский с многоэтажной застройкой, где живет несколько тысяч людей.



В условиях XXI века очевидно технологическое несовершенство котельных. Уголь там сжигают при относительно низких температурах, меньше +800...+900 °С. Из-за этого в их выбросах, например, содержится газ бенз(а)пирен, вещество I класса опасности, которое не выбрасывают ТЭЦ. Совокупно замещаемые в 2021 году в Красноярске котельные дают более 300 тонн выбросов ежегодно: пыли, сажи, диоксида серы, оксида и диоксида азота, других опасных соединений.



По рассчитанной до 2024 года федеральной программе «Чистый воздух» в Красноярске закрывают 35 малых теплоисточников. На февраль 2021 года работу прекратили уже 10 объектов. Ожидается, что по итогам проекта объем выбросов в небо над городом сократится на 10 тысяч тонн.