Роспотребнадзор обнаружил в воздухе Красноярска превышение взвешенных частиц и взвешенных веществ

Специалисты Роспотребнадзора отчитались об итогах мониторинга качества атмосферного воздуха в январе. Они отобрали более тысячи проб, которые исследовали на 21 загрязняющее вещество. В 6,6% отобранных проб зафиксировано превышение по опасным веществам. В Железнодорожном и Октябрьском районах Красноярска зафиксировано превышение взвешенных веществ в концентрациях до 1,7 ПДК, а также по взвешенным частицам РМ10 до 2,8 ПДК. Такая же картина зафиксирована в Советском районе Красноярска.

Кроме того, на территории Железнодорожного, Октябрьского и Советского районов зафиксировано превышение по взвешенным частицам РМ2,5. В отдельных пробах специалисты Роспотребнадзора обнаружили оксид и диоксид азота, аммиак, фенол, бенз(а)пирен.