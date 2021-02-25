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Роспотребнадзор обнаружил в воздухе Красноярска превышение взвешенных частиц и взвешенных веществ

Главная Экология
Красноярск
09:15 25 Февраля 2021
в красноярском крае, в красноярске, красноярск, экологи, экология, загрязнение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Специалисты Роспотребнадзора отчитались об итогах мониторинга качества атмосферного воздуха в январе. Они отобрали более тысячи проб, которые исследовали на 21 загрязняющее вещество. В 6,6% отобранных проб зафиксировано превышение по опасным веществам. В Железнодорожном и Октябрьском районах Красноярска зафиксировано превышение взвешенных веществ в концентрациях до 1,7 ПДК, а также по взвешенным частицам РМ10 до 2,8 ПДК. Такая же картина зафиксирована в Советском районе Красноярска.

Кроме того, на территории Железнодорожного, Октябрьского и Советского районов зафиксировано превышение по взвешенным частицам РМ2,5. В отдельных пробах специалисты Роспотребнадзора обнаружили оксид и диоксид азота, аммиак, фенол, бенз(а)пирен.

«По другим исследованным загрязняющим веществам (акролеин, бензол, гидрофторид, дигидросульфид, диметилбензол, дихлорметан, метилбензол (толуол), сера диоксид, углерод, углерод оксид, формальдегид, фториды неорганические плохо растворимые, этилбензол) превышения гигиенических нормативов не зафиксированы», - добавили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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