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КрАЗ заявил о готовности отчитываться о выбросах в автоматическом режиме

Главная Экология
Красноярск
10:18 18 Февраля 2021
производство, предприятие, модернизация, металлургия, контроль
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КрАЗ готов отчитываться о выбросах  в автоматическом режиме. Об этом в ходе онлайн-конференции в  "Комсомольской правде" заявил директор департамента по экологии, охране труда и промышленной безопасности РУСАЛа Иван Ребрик.

В 2021 году на КрАЗе будет внедрена система автоматического контроля выбросов на 4 трубах корпусов электролиза. На данный момент 2 трубы уже оснащены такой системой. И данные с них предприятие готово в этом году начать передавать в единую государственную систему мониторинга в соответствии с законодательством.

- К 2024 году автоматический контроль выбросов будет на всех трубах предприятия, все трубы будут с датчиками. Но пока не отлажена система передачи данных – кому, когда и в каком виде их передавать, - заявил Иван Ребрик, директор департамента по экологии, охране труда и промышленной безопасности РУСАЛа, отвечая на вопросы жителей Красноярска в прямом эфире.

Иван Ребрик презентовал и итоги модернизации Красноярского алюминиевого завода. С 2004 по 2019 года благодаря комплексным мероприятиям, в том числе строительству газоочисток и внедрению технологии «ЭкоСодерберг», завод снизил выбросы на 38%. За время реализации федеральной программы «Чистый воздух», с 2019 по 2024 годы, КрАЗ снизит выбросы еще на 10,2%. В 2020 году завершился перевод всех корпусов электролиза на технологию «ЭкоСодерберг», во всех корпусах используется экологичный пек в подштырьевой анодной массе, что позволило снизить выбросы за 2020 год на 1008 тонн.

КрАЗ заявил о готовности отчитываться о выбросах в автоматическом режиме

2021 год станет переломным в испытаниях и внедрении целого комплекса технических решений по снижению бенз(а)пирена. По расчетам, в результате их внедрения выбросы этого вещества на КрАЗе к концу 2024 года уменьшатся на 60-80 процентов. Эту задачу несколько лет назад поставил основатель компании Олег Дерипаска.

Также  Иван Ребрик прокомментировал вопрос по технологической долине. Он еще раз акцентировал внимание, КрАЗ не входит и не может входить в ОЭЗ, но предприятие переориентирует поставки алюминия в пользу местных потребителей, потому что развитие внутреннего рынка - одна из стратегических задач РУСАЛа.

Онлайн-конференция с участием главного эколога РУСАЛа стартовала на сайте «Комсомольской правды» и в социальных сетях в 13 часов по красноярскому времени и продлилась более часа. Все желающие могли задавать свои вопросы заранее и непосредственно во время трансляции.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»

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