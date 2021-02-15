Утверждена новая методика расчета вреда атмосферному воздуху

Минприроды утвердило новую методику расчета вреда атмосферному воздуху. В краевой прокуратуре сообщили, что заводам и индивидуальным предпринимателям придется возмещать вред, причиненный атмосфере, несмотря на то, что они вносят плату за негативное воздействие на окружающую среду.

«Размер вреда в отсутствие режима НМУ исчисляется с учетом массы выброса загрязняющего вещества (фактическая величина выброса, его продолжительность, норматив допустимого выброса и коэффициент перерасчета граммов в тонны и секунд в часы), таксы (в рублях) за выброс 1 тонны конкретного вида вещества, коэффициентов особой охраны территорий и объектов и, учитывающих фактическое изменение потребительских цен на товары и услуги в Российской Федерации», - сообщили в краевой прокуратуре.

В период действия НМУ в расчет ущерба включается масса выброса загрязняющего вещества и коэффициент, учитывающий формирование повышенных уровней загрязнения воздуха. Методика позволит взыскать денежные компенсации с хозяйствующих субъектов за причиненный вред атмосферному воздуху.