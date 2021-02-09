КрАЗ представил итоги природоохранной деятельности за 2020 год и программу экологической модернизации на 2021 год

Управляющий директор Красноярского алюминиевого завода компании РУСАЛ Евгений Курьянов выступил сегодня на выездном совещании с участием губернатора Красноярского края Александра Усса. Топ-менеджер КрАЗа представил отчет по выполнению заводом комплекса мероприятий в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

В частности, завод завершил масштабную работу по переводу всех корпусов электролиза на наилучшую доступную технологию «Экосодерберг». Также КрАЗ перешел на применение экологичного пека в подштыревой анодной массе, что позволило добиться существенного снижения выбросов по бензапирену. Отметим, что задачу по снижению выбросов бензапирена на КрАЗе поставил несколько лет назад основатель компании Олег Дерипаска. Запущена система экологического видеомониторинга, проводится ряд операционных мероприятий. Затраты на реализацию экологической программы в минувшем году составили 201,6 млн рублей. Выбросы снизились еще на 1008 тонн (напомним, с начала реализации программы выбросы в целом уменьшены на 35,5 тысяч тонн). В рамках федерального проекта «Чистый воздух» до 2025 года объем вложений в экологическую модернизацию на КрАЗе достигнет 1,5 млрд рублей. Это позволит предприятию снизить суммарные выбросы еще на 10,2%.

– Весь персонал предприятия, практически каждый сотрудник завода на своем рабочем месте участвует в проектах, направленных на повышение экологической эффективности предприятия. Благодаря этой слаженной работе мы планируем до 2025 года снизить выбросы фтористых соединений на 33%, а бензапирена – на 44%, – отметил Евгений Курьянов, управляющий директор завода «РУСАЛ Красноярск».

КрАЗ ведет контроль за экоэффективностью в режиме «24/7» благодаря внедряемой системе видеомониторинга. Установленные камеры в корпусах электролиза позволяют следить за герметизацией электролизеров и исключить любые нестандартные ситуации. В этом году системой видеомониторинга будут оснащены еще 2 корпуса электролиза. Также завод продолжит модернизацию газоочистного оборудования за счет оснащения газоочистных установок гофрированными рукавными фильтрами с повышенной поверхностью фильтрации. Дополнительно на четырех трубах завода будет внедрена система непрерывного автоматического контроля выбросов. По плану проекта, который стартовал в 2017 году, на всех трубах завода автоматические средства измерения выбросов будут установлены поэтапно до конца 2024 года.