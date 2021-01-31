В Красноярске вновь превышен уровень загрязнения воздуха

В краевом центре второй день действует режим неблагоприятных метеорологических условий («черное небо»). В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что обнаружено превышение нормативов по взвешенным частицам.

Так, по состоянию на сегодняшнее утро в 22,2% проб превышен уровень:

взвешенных частиц РМ10 по максимально-разовым концентрациям до 1,4 ПДКмр;

взвешенных частиц РМ2,5 по максимально-разовым концентрациям до 2,6 ПДКмр.

В управлении подчеркнули, что мониторинг качества воздуха в краевом центре будет продолжен. Отметим, что режим неблагоприятных метеорологических условий продлится до завтра, 1 февраля, до 19:00.