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В Красноярске вновь превышен уровень загрязнения воздуха

Главная Экология
Красноярск
16:31 31 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В краевом центре второй день действует режим неблагоприятных метеорологических условий («черное небо»). В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что обнаружено превышение нормативов по взвешенным частицам.

Так, по состоянию на сегодняшнее утро в 22,2% проб превышен уровень:

  • взвешенных частиц РМ10 по максимально-разовым концентрациям до 1,4 ПДКмр;
  • взвешенных частиц РМ2,5 по максимально-разовым концентрациям до 2,6 ПДКмр.

В управлении подчеркнули, что мониторинг качества воздуха в краевом центре будет продолжен. Отметим, что режим неблагоприятных метеорологических условий продлится до завтра, 1 февраля, до 19:00.

Экология / НОВОСТИ
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