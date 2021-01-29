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В декабре в Красноярске регулярно фиксировали превышение концентраций бензапирена и взвешенных частиц

Главная Экология
Красноярск
09:20 29 Января 2021
общество, в красноярском крае, в красноярске, красноярск, воздух, экологи, роспотребнадзор, экология
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Роспотребнадзор представил результаты мониторинга за декабрь 2020 года. Специалисты ведомства в рамках федерального проекта «Чистый воздух» исследовали 1729 проб воздуха. Мониторинг проводят по 24 загрязняющим веществам. Однако по большинству из них все было в пределах нормы, предельно допустимые концентрации были превышены по взвешенным веществам и бенз(а)пирену.

В Октябрьском районе в некоторых пробах превышения по взвешенным веществам составляли до 1,3 ПДКмр. В Октябрьском, Железнодорожном и Кировском районах в пяти процентах проб зафиксировано превышение по взвешенным частицам РМ10 более, чем в 2 раза. В 13 процентах проб на территориях Октябрьского, Советского, Железнодорожного и Кировского районов зафиксированы превышения ПДК по взвешенным частицам РМ2,5.

«Содержание бенз(а)пирена в атмосферном воздухе города Красноярска в декабре 2020 года превышало гигиенический норматив в 6 контрольных точках на территории Октябрьского, Советского, Железнодорожного и Кировского районов и в среднем за месяц составило 5,28 ПДКсс», - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Также в единичных исследованиях были превышения предельно допустимых концентраций диметилбензола, гидроксибензола и взвешенным веществам.

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