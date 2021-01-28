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Краевой министр экологии посетил КрАЗ

Главная Экология
Красноярск
17:56 28 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Накануне министр экологии и рационального природопользования региона Павел Борзых посетил Красноярский алюминиевый завод.

В рамках визита глава ведомства осмотрел производственные цеха и оценил проводимые мероприятия по снижению нагрузки на атмосферный воздух в период «черного неба». Так, Павел Борзых посетил корпус электролиза, где ему продемонстрировали систему видеомониторинга, запущенную в 2019 году. При помощи специальных нейросетей система распознает несанкционированные случаи разгерметизации электролизеров, любые дымки и подает сигналы в компьютеры мастеров. Это необходимо для оперативного реагирования и устранения проблемы.

 «По данным предприятия, выполняются все необходимые мероприятия. Вместе с тем, для полноты сведений в границах санитарно-защитной зоны работает наша передвижная эколаборатория. Результаты отборов проб отразят нам объективную картину происходящего. Считаю, что при наступлении неблагоприятных погодных условий все предприятия города и края должны брать на себя повышенные экологические обязательства. У нас есть хорошие примеры, когда организации при первой степени режима НМУ выполняют мероприятия второго режима и снижают выбросы в больших объемах», – прокомментировал увиденное региональный чиновник.

  

Экология / НОВОСТИ
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