Краевой министр экологии посетил КрАЗ

Накануне министр экологии и рационального природопользования региона Павел Борзых посетил Красноярский алюминиевый завод.

В рамках визита глава ведомства осмотрел производственные цеха и оценил проводимые мероприятия по снижению нагрузки на атмосферный воздух в период «черного неба». Так, Павел Борзых посетил корпус электролиза, где ему продемонстрировали систему видеомониторинга, запущенную в 2019 году. При помощи специальных нейросетей система распознает несанкционированные случаи разгерметизации электролизеров, любые дымки и подает сигналы в компьютеры мастеров. Это необходимо для оперативного реагирования и устранения проблемы.